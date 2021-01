Gran Bretagna: la storia di due anziani malati di covid commuove il paese

Gli infermieri dell’ospedale della Gran Bretagna hanno consentito alla coppia di anziani ottantenni di potersi salutare nonostante il covid.

Barbara e Gerry Jarrett sono la coppia di anziani ammalati di covid della Gran Bretagna. La loro storia ha commosso l’intero paese che, in questo momento, sta facendo i conti con la contagiosissima variante del virus.

Grazie al costante impegno del personale dell’ospedale e anche al loro buon senso, i due ottantenni, marito e moglie da una vita, hanno potuto salutarsi. Entrambi ricoverati per aver contratto il covid, Gerry ha avuto il consenso, da parte degli infermieri, di dare l’ultimo addio alla moglie, in procinto di morire.

Il loro incontro è stato immortalato da Chloe Jarrett, la figlia della coppia, insegnante alla Brakenhale School che ha condiviso gli scatti attraverso il suo profilo Twitter.

In the midst of a pandemic peak, staff (namely a consultant, a surgeon and a HCA) at FPH just made sure my dad saw my mum for what is likely the last time. THAT is our NHS. For God’s sake protect it as much as you can. pic.twitter.com/uykA0TBuRF

— Chloe Keljarrett (@chloejeankj) January 12, 2021