Tutto su Grace Ambrose, Stefania de Il Paradiso delle Signore: dalle origini straniere al fidanzato

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sull’attrice che interpreta il personaggio di Stefania Colombo nell’amatissima fiction di Rai Uno.

Avete presente Grace Ambrose? Si tratta di una delle attrici de Il Paradiso delle Signore, che sta acquisendo grande notorietà tra il pubblico.

Ci siamo messi alla ricerca di tutte le informazioni sulla splendida attrice. Ecco cosa abbiamo scoperto!

Chi è Grace Ambrose

Nasce nel 1996 e ha quindi 25 anni. Vive la sua adolescenza a Roma assieme alla madre e nel frattempo coltiva la passione per la recitazione.

Si dedica a piccoli lavoretti, come quelli di commessa in un negozio di calzature, di baby sitter, di barista e di animatrice.

Entra a far parte di una compagnia teatrale dedicata agli spettacoli per le famiglie, dopodiché esordisce al cinema e in tv.

Prende parte al film Compromessi sposi, Il primo Natale, e nelle fiction Una pallottola nel cuore e naturalmente Il Paradiso delle Signore, dove interpreta il personaggio di Stefania Colombo.

Ha preso parte anche a numerosi spot pubblicitari.

Vita privata e curiosità

Sono in molti a chiedersi se quello di Grace Ambrose sia un nome d’arte. vi sveliamo si tratti di un nome vero, viste le origini inglesi e americane della giovane.

Il nonno paterno, infatti, era inglese, mentre la nonna paterna originaria della Campania.

Nel corso di un’intervista, l’attrice ha raccontato la storia della sua famiglia: il nonno si sarebbe trasferito in Italia per aprire una scuola di inglese, e nel nostro Paese avrebbe incontrato la sua futura moglie, con la quale avrebbe messo al mondo il padre di Grace, Keith Ambrose.

A sua volta, il padre di Grace avrebbe incontrato sua moglie mentre lavorava come steward su un volo per New York.

Le origini straniere di Grace provengono anche dalla madre, che è italoamericana e che, all’epoca dell’incontro con il futuro marito, studiava canto lirico e sognava di diventare un’attrice

Per quanto riguarda l’attuale vita privata di Grace Ambrose, sono in molti a chiedersi se l’attrice abbia un fidanzato. Possiamo dire con certezza non sia così.