Governo, superdecreto per il Coronavirus: in che cosa consiste?

Nel week end si lavora al superdecreto per il coronavirus, con tutte le misure a favore delle famiglie e dei lavoratori. In che cosa potrebbe consistere?

Il superdecreto è in lavorazione e questo week end dovrebbe essere confermato. Vediamo insieme in che cosa consiste.

Superdecreto per il coronavirus per famiglie e lavoratori

Questo week end sarà cruciale anche per la scrittura e conferma del nuovo decretone che in questa fase di emergenza è necessario per famiglie e lavoratori.

Come riportano vari media, tra cui il Tgcom, ci sarà lo stop alle scadenze fiscali di lunedì e il calo delle bollette, così da lasciare respiro alle famiglie che sono costrette a non lavorare a causa delle misure restrittive.

Saranno comprese nel decreto anche delle misure straordinarie con ammortizzatori sociali, congedi e voucher per baby sitter. Tra i tanti punti anche nuove misure per la tutela del servizio sanitario che si trova in emergenza viste le ultime settimane.

Il Premier Conte e la sua squadra stanno facendo di tutto per confermare il prima possibile questo decreto che potrebbe anche comprendere alcuni rinvii in merito agli appuntamenti elettorali o specifici (revisione auto, consegna dei documenti, ecc).

La parte ancora in forse riguarda la probabilità di mettere tutto in un unico decreto oppure spacchettare i punti in più decreti, così da avere già questa sera un primo testo da varare entro la prossima settimana sia per arginare l’emergenza e sia per contrastare la crisi economica.

La Sanità Pubblica: primo punto focale

È uno degli argomenti più importanti in questi giorni di grande crisi, dove la Sanità sta facendo quanto possibile per contrastare la diffusione del virus anche grazie ai turni e al lavoro massacrante di medici e infermieri.

Il decreto che è stato varato negli ultimi giorni ha portato all’assunzione di 20mila persone e adesso sono in arrivo i fondi per pagare tutti gli straordinari al personale medico.