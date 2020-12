Governo, Silvio Berlusconi: “Ridiamo la parola agli italiani”

Se il Governo vacilla Silvio Berlusconi chiede che venga data subito la parola agli italiani. E per il vaccino? Ecco cosa vuole fare.

Silvio Berlusconi non ha dubbi e in caso di forte crisi chiede che il Governo dia immediatamente la palla agli italiani.

Silvio Berlusconi e le elezioni

Ci sono non poche tensioni in questo periodo e il leader di Forza Italia mette l’accento su un fatto che potrebbe cambiare il corso delle cose:

“Pensiamo che in caso di crisi la parola debba essere data agli italiani il prima possibile”

Per questo ha evidenziato che in qualsiasi caso Forza Italia si rimetterà alla saggezze a alle parole del Capo dello Stato. Berlusconi infatti avanza l’ipotesi che se in futuro dovesse accadere quello che lui sta immaginando, sarà Sergio Mattarella a decidere e definire se ci siano o meno le condizioni per una maggioranza di centrodestra oppure per rimandare gli italiani al voto:

“non sosterremo questo governo nella maniera più assoluta”

Per questo motivo si scaglia a muso duro e senza voltarsi indietro, su una maggioranza che a detta di molti non è omogenea e non ha un accordo preciso. Esclude quindi che Forza Italia possa sostenere una maggioranza di sinistra.

Ma anche nel trovare responsabili alza le mani:

“ci si può pensare ma è inutile parlarne se il governo stesso non viene sottoposto a un voto di parlamento”

La sua idea sul vaccino

Come si evince su TgCom24, si parla anche di vaccino e di come convincere la maggior parte delle persone. Nel mondo i leader europei hanno chiesto di poterlo fare pubblicamente in diretta televisiva proprio per dare manforte alla popolazione.

Così anche Silvio Berlusconi che ha annunciato che si sottoporrà alla sommistrazione quanto prima possibile e spera in pubblico. Consiglia di fare la stessa cosa anche ai suoi colleghi politici per il bene di tutta l’Italia.