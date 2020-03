Governo, sicurezza al lavoro e coronavirus: l’intesa in tredici punti

Un lungo faccia a faccia del Governo insieme alle parti sociali durato tutta la notte che ha portato ad un accordo in tredici punti per i lavoratori.

Nuovi decreti e nuove misure per il nostro Paese fermo a causa della pandemia da Coronavirus. Questa notte è stato raggiunto un accordo con le parti sociali in merito al protocollo di sicurezza per tutti i lavoratori che continuano la loro operatività durante questo momento di grande paura e crisi.

18 ore di trattativa che hanno portato ad una firma e alle parole di Giuseppe Conte:

“L’Italia non si ferma. È stato finalmente siglato il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela dei lavoratori”

Ma quali sono i tredici punti di questo documento?

All’interno del documento sono state indicate tutte quante le misure precauzionali che devono essere adottate per evitare contagi mentre si lavora all’interno delle aziende.

Come si evince dai vari media i punti sono i seguenti (riepilogati):