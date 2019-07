Un duro botta e risposta al Governo, dopo la mossa di Toninelli nel licenziare Coppola – unico professore a favore della Tav. Ma cosa è successo?

Ci sono varie questioni che fanno insorgere il vice premier Salvini, ma il licenziamento del professor Pierluigi Coppola è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Coppola era il professore a favore della Tav e questa mossa viene vista come qualcosa di non chiaro:

Evidenziando il suo impegno nell’andare il prima possibile ai cantieri della Tav della Torino Lione:

Aggiungendo inoltre che sembra ci siano troppi cantieri bloccati dal Mit, tanto che lo invita ad aiutare la gente a viaggiare e non a bloccare tutti i mezzi di trasporto con le opere pubbliche che non vanno avanti.

Ma il Ministro del Trasporti non ci sta e batte duramente sulla questione dei treni bloccati a causa dell’atto doloso:

Toninelli segue quindi la linee particolare, evidenziando da parte sua che anche il ministro Salvini sembra bloccare tutto quanto:

“dire a me che sono il ministro che blocca i cantieri è come dire che lui non blocca le ong”