Governo, Salvini Conte a colloquio: “Abbiamo parlato di scuola e Natale”

Novità al Governo con il colloquio tra Matteo Salvini e il Premier Giuseppe Conte su alcune questioni da mettere a posto.

C’è stato un colloquio tra due esponenti del Governo ovvero Matteo Salvini e Giuseppe Conti, su temi caldi e di interesse.

Il dialogo Conte – Salvini

Durante la giornata molto importante di ieri sotto il piano del Mes e Recovery Found, alla vigilia del Consiglio Ue che va in scena oggi 10 dicembre e domani 11 dicembre, Salvini ha chiesto di parlare con il Premier.

Come evidenzia il Fatto Quotidiano, c’è stato un breve colloquio dopo un anno e mezzo di poche parole e gelo. Nonostante questo i due politici si sono incontrati e sarebbe stato proprio Matteo Salvini a richiedere un incontro urgente, dopo i vari rifiuti in questi mesi di tragica pandemia.

Tra i temi proposti in sede di colloquio da parte di Matteo Salvini spunta il Natale e la riapertura delle scuole: due argomenti molto sentiti in questo periodo per gli italiani. Il leader della Lega infatti si è definito molto preoccupato per quanto riguarda la mancata programmazione in vista di una possibile apertura a gennaio in merito del trasporto pubblico: ogni decisione rischierebbe solo di aumentare i contagi.

Non solo, infatti avrebbe anche chiesto di poter allentare i divieti che sono stati messi a punto per le feste natalizie così da consentire una circolazione più fluida tra le province o comunque nei ditorni della propria abitazione.

Al Tg2Post il leader della Lega ha evidenziato:

“Con conte ci separano molte cose ma l’amore per l’Italia va oltre. Gli ho detto di chiamarci sulla scuola”

Secondo l’ex premier infatti questa apertura potrebbe essere l’anticamera di una catastrofe:

“se non si organizza il trasporto pubblico, si diminuisce la presenza in classe”

Il secondo tema invece toccato è proprio quello del Natale e Conte ha promesso di pensarci.