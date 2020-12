Governo, Matteo Salvini: “Serve una azione compatta, posso dare una mano al Paese”

Se il Governo si trova in bilico, Matteo Salvini interviene mettendo nero su bianco il fatto che possa dare una mano all’Italia ma con una azione compatta.

Matteo Salvini non entrerà a far parte di un Governo guidato dal Premier Conte ma è in prima linea per aiutare il Paese con azioni concrete e compatte.

Le parole di Matteo Salvini

Matteo Salvini mette nero su bianco il fatto di non avere alcuna intenzione di entrare a far parte di un Governo con Pd e M5S guidato dal Premier Conte. Ma a parte questa linea di pensiero coerente conferma la disponibilità della Lega a dare un contributo in termine politico vista la situazione annosa dell’Italia in questo contesto storico.

Una lunga intervista che è stata rilasciata su La7 nella giornata di ieri, rivela di aver contattato il Premier su WhatsApp per chiarire alcune questioni:

“Gli ho espresso la mia preoccupazione in merito alla riapertura delle scuole, sul trasporto pubblico. si deve fare attenzione a non commettere gli stessi errori già commessi”

Per questo motivo ha spiegato che i litigi abbiano portato ad un fermo con uno stallo che è stato determinato proprio dalle forze di maggioranza.

Il contributo dell’opposizione

Per questo motivo è importante, sempre secondo l’intervista rilasciata dal leader della Lega, mettere in chiaro che nonostante ci sia una opposizione generale il partito è a disposizione per dare il suo contributo. Un periodo storico molto particolare:

“nessuno vuole andare al governo con Pd e M5s e con conte, semplicemente è nostro dovere aiutare con un’azione compatta del centrodestra”

Invita a non preoccuparsi di tutti i retroscena dei media e pensare al Paese e alle difficoltà del momento. Gli obiettivi da portare a casa sono tanti e i litigi in questo momento non servono a nulla se non a peggiorare la situazione.