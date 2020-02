Governo, Matteo Renzi affonda: “Nessun accordo con la Lega”

Il Governo traballa ma Matteo Renzi non sembra intenzionato a volersi alleare con Matteo Salvini. Le sue dichiarazioni sono nette.

Dichiarazioni nette da parte di Matteo Renzi sul Governo e sulla proposta di Matteo Salvini.

Quali sono le intenzioni di Italia Viva

Matteo Renzi commenta quanto accaduto nelle scorse ore tra le pagine de Il Corriere della Sera, evidenziando che una volta terminata questa emergenza – prioritaria su qualsiasi altro argomento – si recherà direttamente da Giuseppe Conte:

“nessuno di noi intende fare un accordo per consentire a Salvini di votare in otto mesi”

Per questo motivo proporrà 4 proposte differenti su Italia Shock insieme al Reddito di Cittadinanza, l’elezione diretta del Sindaco d’Italia e giustizia:

“sarebbe una barzelletta, per quello che mi riguarda si vota nel 2023”

Renzi inoltre lancia una critica netta su come sia stato gestita l’emergenza da Coronavirus:

“Italia purtoppo dipinda come diffusore del virus e la colpa viene data alla nostra gestione. all’estero puntano il dito sui nostri ospedali ed è ingiusto!”

Renzi evidenzia che secondo il suo punto di vista gli errori da valutare sono sulla comunicazione e sulla gestione:

“poniamoci subito il tema del recupero di reputazione internazionale”

In merito alla presenza del premier in televisione, Renzi non si sbottona in merito ma chiarisce sempre in base all’emergenza:

“urge una riflessione del rientro dei potenziali contagiati. altrimenti viviamo tutti condizionati dal populismo e dalla dittatura dell’istante”

Una forma netta e un no ad un possibile accordo, come chiesto da Matteo Salvini alcuni giorni fa.