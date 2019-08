Governo, Matteo Renzi parla del prossimo futuro: “Di Maio? Non ha esperienza e sarebbe solo il nemico perfetto”

Una intervista esclusiva a Matteo Renzi da parte de Il Messaggero, dove i temi trattati sono il nuovo Governo, Di Maio e Salvini.

L‘ex premier ha commentato il nuovo Governo Conte in positivo e si reputa convinto che si possa andare avanti. L’unico punto cruciale potrebbe essere sui contenuti:

Evidenzia le prime dichiarazioni di Giuseppe Conte come incoraggianti, visto che l’Italia sembra essere ad un punto fermo ed è necessario rimettersi a correre al più presto.

E’ inoltre molto ottimista sulla tempistica della legislatura, che durerà sino al 2023 per poi dare la palla al voto, come da legge italiana. Si augura che il Premier formi una squadra di un certo tipo:

“mettendo in sicurezza soprattutto i dicasteri più delicati come il tesoro”

Massima stima per Gentiloni, dove si vocifera un ruolo come Commissario Ue – nonostante l’audio che è stato divulgato alquanto imbarazzante:

Si apre poi sul discorso di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, dichiarando quello che pensa sul ruolo di entrambi:

“Di maio non al viminale, dove occorre un professionista e non un ex vice premer senza esperienza in questo senso e sarebbe solo il nemico perfetto per salvini”