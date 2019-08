Governo, manovra per salvaguardare i conti: preoccupazione per l’Iva

Il Governo ora si prepara a tutti i possibili scenari, per questo motivo la preoccupazione verte su conti pubblici e Iva. Cosa devono decidere?

La spaccatura e presunta crisi di Governo, sta portando a decisioni varie proprio per salvaguardare i conti pubblici e l’inferno dell’Iva.

Conti pubblici e Iva

I conti pubblici con questa aria di crisi sono la parte da mettere immediatamente a posto, con un’altra sfida che si presenta relativa all’Iva e ai suoi aumento con i 23 miliardi già stanziati.

Questi sono già stati stabiliti per legge con partenza dal mese di gennaio 2020, per questo motivo è importante salvaguardare tutto – proprio perché un nuovo eventuale gruppo differente a quello attuale, potrebbe rivoluzionare quanto appena citato.

Naturalmente quello che si chiede è di non lasciare – sempre nell’eventualità – il Paese scoperto e nel caos, chiamando un governo tecnico che possa gestire tutto in termini tecnici e non solo.

Scadenze con Unione Europea

Ci sarebbe anche il discorso Unione Europea da non sottovalutare, infatti la nuova commissione si è appena insediata. Questa eventuale crisi potrebbe fare in modo che la Legge di Bilancio venga posticipata con accordo della UE.

La scandenza per la presentazione è di metà ottobre, mentre il Disegno di Legge vero e proprio deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre.

Ci sono quindi ancora tantissimi lavori da fare prima che una possibile crisi investi l’Italia con scadenze incombenti e grandi opere lasciate in sospeso. Non ci resta che aspettare i vari aggiornamenti durante questa giornata.