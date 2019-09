Governo, Giuseppe Conte e la lista dei Ministri: “La riserva è sciolta”

Dopo un blocco ora il Governo Conte è pronto a prendere vita, con la lista dei ministri e lo scioglimento della riserva

C’era una grande attesa per il nuovo Governo in carica e si è rischiato di far slittare tutto quanto, ma ora Giuseppe Conte è pronto a presentarlo.

Rischio di slittamento per il Conte Bis

Il grande nodo è avvenuto per il nome del sottosegretario e la trattativa che avrebbe potuto far slittare tutto quanto. Il M5s aveva indicato Vincenzo Spadafora, ma il Premier sarebbe orientato verso Roberto Chieppa segretario di Palazzo Chigi.

Si sperava di riuscire a trovare un punto in comune entro il pomeriggio, così che in serata vada avanti il giuramento. Nel mentre, il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Nicola Morra è arrivato a Palazzo Chigi, ma senza rilasciare dichiarazioni in merito.

Le ipotesi per ora sono Fraccaro come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luciana Morgese come Ministro dell’Interno, Lorenzo Guerini alla Difesa.

Per la Cultura Dario Franceschini, Paola De Micheli alle infrastrutture.

La lista dei ministri di Giuseppe Conte



Alle ore 14.35 il Presidente del Consiglio incaricato ha lasciato Palazzo Chigi per raggiungere il Quirinale, arrivato alle ore 14.40 e consegnare la sua lista dei ministri sciogliendo la riserva e accettando l’incarico conferito dal Presidente della Repubblica.

E’ stata quindi sottoposta direttamente al Presidente della Repubblica e comunicare poi tutto ai cittadini. Domani alle ore 10 il Giuramento dei Ministri e il via al Conte Bis:

“forti di un programma che riguarda il futuro, dedicheremo le nostre energie per rendere l’italia un paese migliore”

La nuova squadra di Governo si presenta con:

Riccardo Fraccaro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Luigi Di Maio Ministro degli Esteri

Luciana Morgese Ministro dell’Interno

Roberto Gualtieri Ministro dell’Economia

Alfonso Bonafede Ministro della Giustizia

Stefano Patuanelli Ministro dello Sviluppo Economico

Roberto Speranza Ministro della Salute

Paola De Micheli Ministro delle Infrastrutture

Lorenzo Guerini Ministro della Difesa

Dario Franceschini Ministro della Cultura

Enzo Amendola Ministro degli Affari Europei

Nunzia Catalfo Ministro del Lavoro

Sergio Costa Ministro dell’Ambiente

Elena Bonetti Ministro delle Pari Opportunità

Giuseppe Provenzano Sud

Paola Pisano Ministro dell’Innovazione Tecnologica