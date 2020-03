Governo, le novità della bozza del nuovo decreto: tra quarantena e voucher

La bozza del nuovo decreto del Governo evidenzia nuovi punti con misure che riguardano il bene degli italiani in questo particolare periodo.

Nuova bozza del decreto per il coronavirus

La bozza del nuovo decreto sul coronavirus detta nuove misure, seppur ancora in fase di elaborazione e definizione. Come si evince anche dal TgCom24, in merito ai periodi di quarantena si attuerà con sorveglianza attiva o permanenza presso il proprio domicilio in base alla malattia con certificazione da parte del medico di fiducia.

I costi per i dipendenti in malattia potrebbero essere a carico dello Stato e non dell’Inps e datori di lavoro. Non solo perché si parla anche di voucher per le babysitter al fine di aiutare i genitori che hanno i bambini a casa a causa della chiusura delle scuole.

Le misure in arrivo potrebbero quindi essere le seguenti, come si evince dal quotidiano: