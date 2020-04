Governo, la conferma di Giuseppe Conte: “Misure prorogate sino al 13 aprile”

Il Governo ha confermato tutte le misure straordinarie e la loro proroga sino al 13 aprile. Le parole di Giuseppe Conte sono arrivate dirette.

Il Governo, con le parole di Giuseppe Conte, ha confermato la proroga delle misure restrittive sino al 13 aprile. Ecco cosa ha detto durante il suo intervento.

Le parole e le conferme di Giuseppe Conte

Il Premier Giuseppe Conte ha confermato ieri sera la firma del Decreto con proroga sino al 13 aprile di tutte le misure straordinarie per combattere e contrastare il contagio da coronavirus:

“il numero dei morti è una ferita aperta. non siamo nelle condizioni di poter allentare le misure restrittive, di poter alleviare i disagi e risparmiare i sacrifici a cui abbiamo sottoposto gli italiani”

Evidenziando che non è ancora possibile sapere se dal 14 aprile ci saranno le condizioni per poter essere nuovamente “liberi”, ma che sono a lavoro insieme agli esperti proprio per studiare come e quando allentare tutte le misure di sicurezza in essere:

“le fasi successive saranno due: la seconda di convivenza con il virus e la terza di ripresa completa e ritorno alla normalità”

Mettendo in luce che anche solo un irresponsabile danneggia tutta la popolazione, vanificando il lavoro e i sacrifici fatti sino ad oggi:

“non ci possiamo permettere che l’irresponsabilità di alcuni rechino danni a tutti”

Conte parla anche del Mes

In merito al Mes, il Premier conferma di aver usato una linea netta con i leader europei considerandolo uno strumento inadeguato per una emergenza di tale entità:

“non mi proponete questo mes con queste regole”