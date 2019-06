Governo italiano, l’attesa per il discorso del Premier Conte: “Nessun provvedimento”

Il Governo italiano è in attesa per il discorso che il Premier Conte pronuncerà questo pomeriggio. Ma di cosa si tratta?

Dopo ore di silenzio e i festeggiamenti del 2 giugno, il Premier Conte farà un discorso agli italiani sul governo italiano. Ecco i vari dettagli.

L’attesa per il discorso del Premier Giuseppe Conte

Come definito da pochi minuti su Ansa, il discorso previsto per questo pomeriggio non si tratterà di un commiato e nemmeno di un ultimatum bensì un richiamo su alcune questioni.

Il premier punta ad un discorso molto fluido, che sta ancora limando e migliorando in queste ore, rivolgendosi direttamente agli italiani con due parole chiave essenziali: dignità e responsabilità.

Dopo dodici mesi, secondo il premier, il governo è arrivato ad un punto dove è tutto da mettere a posto e cercare di limitare i toni di discussione e trovare nuove strade per far andare avanti il Paese in maniera corretta.

Il suo obiettivo – che verrà confermato durante il discorso – è quello di “richiamare” i due vice premier e riportare tutto lungo una linea molto retta e ben definita.

Le richieste del Premier Conte

Come anticipato da alcuni media, il discorso tanto atteso avrà dei punti dove verranno ripercorsi tutti gli obiettivi raggiunti e i punti ancora da sviluppare, sulla quale lavorare.

Conte chiederà quindi a Matteo Salvini e Luigi Di Maio se esiste la volontà di andare avanti, ritrovare armonia e sviluppare i punti di cui sopra – dando e ricevendo garanzie.

Un concetto chiaro e preciso, con altri punti chiave che verranno definiti man mano che andrà avanti il discorso del Premier.