Governo, incontro tra Pd e M5s: il confronto e tutti i punti sul tavolo

E’ iniziato il tanto atteso confronto di Governo tra Pd e M5s, per cercare di trovare una intesa il prima possibile e proporre una coalizione

Porte aperte al Governo per la possibile coalizione tra M5S e Pd, con punti chiari e ben definiti sul poter trovare una strada da perseguire insieme.

L’incontro tra Di Maio e Zingaretti

E’ iniziato alle ore 14 il tavolo di confronto tra il Pd e il M5s, così da cercare il prima possibile una intesa come formazione di una nuova coalizione per il futuro dell’Italia.

Andrea Marcucci è ottimista così come Graziano Delrio:

“stiamo facendo un tentativo. teniamo aperto il dialogo senza preclusioni”

Uno dei punti fondamentali per Luigi Di Maio è il taglio dei parlamentari, senza alcun blocco da parte di nessuno viste le litigate tra Renzi e Gentiloni:

“questi stanno già litigando”

Interviene poi Di Battista:

“tutti ci cercano abbiamo un potere contrattuale immenso. ho visto molte porte spalancate da parte del pd e lega”

Poi rilancia sul voto anticipato:

“non vorrei mai che la prossima legge di bilancio la scrivesse l’unione europea e tale rischio votando a fine ottobre è molto alto”

In tutto questo il Pd pensa a tavoli tematici per approfondire il programma di un possibile scenario futuro. Il primo di questi riguarda la legge di Bilancio che Zingaretti considera come il primo punto da considerare e mettere in atto.

Di Stefano rilancia e conferma il tavolo con il Pd, con la quale è assolutamente certo che non ci sia ombra di fallimento: