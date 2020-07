Governo, incontro tra Conte e Zingaretti: “Bisogna correre”

Incontro al Governo tra Conte e Zingaretti per mostrare che tra loro non c’è “gelo” ci sono decisioni da prendere velocemente.

Incontro tra Nicola Zingaretti e Giuseppe Conte, durato circa un’ora e con decisioni che devono essere prese prontamente.

L’incontro tra il Premier e il Segretario Pd

Incontro di un’ora tra il Premier e il Segretario Pd al fine di mettere a posto alcune decisioni da prendere nell’immediato e altre che servono a scongiurare un gelo tra le parti.

Il Premier Conte ha evidenziato:

“c’è piena convergenza sul dl semplificazioni da portare presto in Consiglio dei ministri. la pensione allo stesso modo e bisogna correre”

Il Governo ora spinge al fine che ci sia una alleanza tra Pd e M5S alle Regionali e:

“se così non fosse sarebbe una sconfitta per tutti”

Come si evince anche da TgCom, il discorso è stato netto anche sul piano del Mes, dove il Premier ha messo in luce che in questo momento sia normale avere un dibattito in merito: nel momento in cui tutte le valutazioni saranno fatte allora si potrà andare avanti:

“L’Italia ce la farà da sola, io ce la sto mettendo tutta per farla funzionare”

Il Presidente del Consiglio ha inoltre sottolineato che trovare un accordo per le Regionali sarebbe doveroso:

“Basterebbe mettere da parte le singole premure. devono trovare un modo per fare un passo avanti”

Il PD si è mostrato molto soddisfatto del lavoro e della discussione conclusa: