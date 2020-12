Governo, incontro del Premier con Italia Viva. Renzi: “Vogliamo risposte concrete”

È terminato ieri sera tardi l’incontro di Governo tra il Premier Conte e Italia Viva, con un Renzi e una Bellanova che ora chiedono risposte concrete.

A Palazzo Chigi incontro di una parte di maggioranza del Governo con Matteo Renzi, Bellanova e il Premier Conte.

L’incontro con Italia Viva

Ieri sera sul tardi è terminato l’incontro tra Italia Viva e il Premier Conte dove sono state messe in chiaro molte cose. I media locali italiani riportano le parole di Renzi e Bellanova.

Matteo Renzi attendeva questo incontro anche in merito alle varie dichiarazioni che sono state fatte in settimana, con un botta e risposta tra leader di Italia Viva e Premier su una possibile rottura di maggiornanza.

Il Ministro Bellanova ha commentato ai giornalisti fuori da Palazzo Chigi – come riporta anche il TgCom24:

“abbiamo rappresentato al premier tutte le nostre argomentazioni, ora aspettiamo che faccia una riflessione per vedere se ci sono le condizioni per andare avanti”

Italia Viva è dubbiosa e sembra non credere più in questa maggioranza, tanto da mettere in dubbio tutto l’operato. Il Ministro ha altresì aggiunto che nella serata di oggi – venerdì 18 dicembre – ci sarà la loro partecipazione attiva al Cdm.

Il vertice – già spostato due volte in settimana – si è conseguito in maniera cordiale e molto disteso, come hanno evidenziato ai media le fonti di Governo.

Le perplessità di Matteo Renzi

All’incontro il Premier Conte ha ricevuto anche Il presidente di Italia Viva Elena Bonetti, nonché il vice presidente della Camera e Senato Maria Elena Boschi con Davide Faraone.

Intanto Matteo Renzi a muso duro ha chiesto al Premier Conte delle risposte che dovranno pervenire entro gennaio. Queste risposte dovranno essere concrete e rappresentare un cambio di rotta nel metodo, subito entro i primi giorni di gennaio. Il tema di punta è la visione differente del futuro.