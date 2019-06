Governo, Giuseppe Conte gela tutti: “Voglio una risposta chiara o mi dimetto”

Lo aveva preannunciato e il premier Giuseppe Conte ha fatto il suo discorso durante la sua conferenza stampa. Che cosa ha delineato?

Il Premier Giuseppe Conte ha rotto il silenzio e nella conferenza stampa ha parlato del futuro del governo e di alcuni aspetti importanti per gli italiani-

Il futuro del governo italiano

Non deve essere visto come un commiato ma nemmeno come un ultimatum, infatti il discorso che il Premier Conte ha tenuto è stato utile per arginare l’aria di crisi che si sta respirando in questi giorni.

Nella giornata di ieri ha limato per quanto più possibile il discorso da fare e ha lanciato un messaggio su Twitter, inequivocabile:

“Ho alcune cose importanti da dire a tutti voi”

Il suo obiettivo primario era quello di elencare tutte le manovre positive e le cose realizzate in questo anno di Governo, sino a andare a riprendere i punti non ancora sviluppati e visionarli nel dettaglio.

Una particolare attenzione ai due vice premier – Matteo Salvini e Luigi Di Maio – per chiedere loro se hanno intenzione di andare avanti per il bene degli italiani, o se l’armonia dei primi mesi non sia più recuperabile.

Il discorso del Premier Conte

Alle 18.15 c’è stata la conferenza stampa dove sono stati raccolti i punti, come aveva preannunciato, presso la Sala dei Galeoni a Palazzo Chigi.

E’ stato un discorso agli italiani con tutti i punti chiusi, portati avanti con grande collaborazione ma a tutto questo aggiunge alcuni dettagli, di punti non ancora sviluppati:

“non abbiamo tempo da perdere”

Dopo la sua lunga lista, il discorso si è inclinato verso i due partiti evidenziando che le provocazioni non portano da alcuna parte:

“chiedo una risposta chiara, inequivoca e rapida. il paese non può attendere”

Non è mancata una parentesi sulla Tav, dove esprime il suo “dissenso” in merito a come si presenta oggi il piano, mentre sulla flex tax avverte:

“può essere parte solo di una più ampia riforma fiscale”

Super partes con una richiesta di collaborazione e una chiara visione del futuro, parlando anche di se stesso e di come interpreta questo ruolo con un finale che ha gelato tutti: