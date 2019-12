Governo, Giuseppe Conte: “Andiamo avanti. Salvini? Il suo consenso sta scemando”

Il Premier Giuseppe Conte nella sua intervista a Di Martedì ha parlato di Governo, nuovi obiettivi e Lega

Una intervista a tutto tondo per il Premier Giuseppe Conte su La7 in prima serata, dove sono stati affrontati molti argomenti tra cui pagamento con carte e Lega.

L’intervista a Di Martedì del Premier

Una intervista a tutto tondo per l’ultima puntata della stagione de Di Martedì su La7, dove sono stati affrontati numerosi argomenti. Il Premier è intervenuto in prima battuta sulla Banca Popolare di Bari e il suo salvataggio, evidenziando di come fosse importante agire in tal modo

“il nostro progetto non è nazionalizzare le banche o imprese. m dobbiamo fare di necessità virtù”

Il tutto per salvare i dipendenti e i clienti di tale istituti, pur essendo inflessibili con i manager e con i vertici che hanno creato tutto questo.

Si è poi parlato del pagamento con carta e l’abbandono dei contanti, dove è stata spiegata la Manovra e sottolineato

“che ci sarà sino a duemila euro di bonus per chi paga con carta di credito”

Con gli ultimi conti che vengono fatti in queste ore e la quasi certezza definitiva, di poter far trovare sul conto degli italiani duemila euro in merito agli acquisti effettuati con carta o con altri metodi che verranno digitalizzati “a zero euro”.

Il Premier Conte parla della Lega

Il Premier ha poi cambiato discorso parlando della Lega e di questo esecutivo, confermando di trovarsi meglio attualmente con il Governo Conte 2.

Non gradisce il linguaggio di Matteo Salvini e Giorgia Meloni:

“il loro linguaggio non mi appartiene. l’ho anche detto nel discorso di fiducia, mi batterò per la cura nel linguaggio e delle parole usate”

Sottolineando che – sempre secondo il Premier – il consenso della Lega stia man mano scemando: