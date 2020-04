Emergenza Coronavirus: Nuovo Decreto liquidità per le imprese con garanzia per circa 200 miliardi di credito

Oggi è in arrivo il Decreto liquidità alle imprese per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“[…] abbiamo concordato di stralciare le misure per assicurare liquidità soprattutto alle imprese, come ha anticipato il ministro Gualtieri. Stiamo preparando un apposito decreto, spero di riuscire a portarlo già in Consiglio dei ministri venerdì, proprio per consentire alle imprese un più agevole accesso ai finanziamenti delle banche, fino a 200 milioni di euro, con la garanzia di Stato”,