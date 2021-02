Governo Draghi: 23 ministri 8 donne e 15 uomini

Il nuovo Governo Draghi è di stampo politico. Saranno 23 i ministri: 15 di tipo politico e 8 tecnici.

Il governo Draghi coinvolge in maniera diretta e significativa tutte le forze politiche che lo sostengono.

Il giuramento domani alle 12:00

Il Governo Draghi è di stampo politico con l’inserimento di alcuni tecnici. Le condizioni affinché il governo Draghi possa durare a lungo ci sono. La presentazione dei Ministri è avvenuta oggi pomeriggio, dopo che Mario Draghi è salito al colle.

Domani ci sarà il giuramento alle 12:00 al Quirinale. Questa sera, Draghi è atteso dai presidenti di Senato e Camera. Poi, si incontrerà con Giuseppe Conte che dovrà aggiornarlo sulle questioni più spinose. Tra queste, spicca il nuovo Dpcm che tutti gli italiani stanno attendendo. Bisogna ricordare che, il presidente uscente è stato abbastanza criticato per la gestione dell’emergenza sanitaria e lo stile che ha adottato.

Bisognerà vedere come Draghi metterà in campo le restrizioni. Non è escluso che lo stile di Governo di Draghi abbia il compito di liberare dall’ansia gli italiani.

Intanto, il divieto dello spostamento tra Regioni è stato prorogato fino al 25 febbraio. Forse, si tratta di una proroga di pochi giorni proprio perché ci si attende un confronto tra Conte e Draghi.

I nuovi Ministri incaricati

Di seguito alcuni nomi di ministri incaricati con i relativi ministeri: