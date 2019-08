Governo, la settimana decisiva è iniziata: si parte con il Decreto Sicurezza Bis

Una settimana ricca per gli impegni del Governo, iniziando dal Decreto Sicurezza Bis. Ecco i vari programmi

Settimana di decisioni intense per il Governo, con un inizio molto particolare che tratta del Decreto Sicurezza Bis. Ecco tutti i dettagli.

La settimana di decisioni politiche

Una settimana importante e decisiva per Conte, Salvini e Di Maio pronti prima della chiusura per le vacanze, a votare per alcuni importanti provvedimenti come Decreto Sicurezza – Tav e Autonomia.

Tutti temi di alta tesione, considerando il botta e risposta di questio giorno che non è passato di certo inosservato. Da mercoledì si potrebbe già avere un quadro nitido di tutta la situazione, al fine di determinare tutti i punti importanti.

Il Decreto Sicurezza Bis

Tra oggi e domani i vari impegni iniziano con il voto per il Decreto Sicurezza Bis, voluto in gran parte dalla Lega e non proprio del tutto tollerato dal M5S.

Se non viene convertito prima della pausa estiva, potrebbe decadere – per questo motivo sarebbe bene avere la fiducia che al 90% arriverà senza problemi.

La parte fondamentale è il quorum – con un voto di 321 senatori (anche se non tutti saranno presenti visto il mese) lo stesso salirebbe sino a 161. La maggioranza ha tra le mani alcuni elementi molto forti che potrebbero dare una mano al raggiungimento del risultato, come i due senatori esplulsi del M5S e altri dettagli da non sottovalutare.

Non resta che aspettare di vedere quello che accadrà oggi e domani, nonché l’evolversi della settimana che potrebbe dare una svolta a tutti quanti i programmi.