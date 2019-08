Governo, la decisione di Sergio Mattarella dopo la chiusura delle consultazioni

Le consultazioni si sono chiuse e Sergio Mattarella ha deciso come muoversi, dopo aver sentito tutti quanti gli esponenti politici. Vediamo gli aggiornamenti

Si sono concluse in serata le consultazioni di Governo con il Presidente Sergio Mattarella e ora alle 9.30 è previsto un incontro con Giuseppe Conte.

L’incontro con Giuseppe Conte

Un tentativo quello del Conte Bis, con la convocazione del Premier per oggi alle 9.30 direttamente al Quirinale come si evince da TgCom24.

Il suo incarico sarà quello di formare un nuovo Governo, in base a quanto definito tra il M5s e il Pd. Ci sono nodi ancora da sciogliere in merito ai ruoli e alcuni consensi – come l’incarico di Di Maio e il voto sulla piattaforma Rousseau.

Un passo in avanti, dopo giorni di trattatave e qualche botta e risposta, con una coalizione che non sembrava poter essere portata a termine vista la decisione imperativa del M5s non gradita, inizialmente, da Zingaretti.

Ma all’interno c’è ancora qualche maretta proprio per la scelta del vice e i nodi dovrebbero essere districati nella giornata di oggi.

I pensieri dei vari esponenti politici

Il Pd è stato chiaro e non gradisce Di Maio come vice premier, per una questione di forma e sostanza pensando a come fare per una legislatura corretta e che duri tutto il mandato.

La partita non sembra essere facile da giocare e nemmeno terminata, considerando ancora tutti i ruoli e alcuni dettagli molto specifici. A complicare tutto, in serata, Beppe Grillo che propone:

“un governo fatto di personalità del mondo della competenza, assolutamente fuori dalla politica”

Così che i politici abbiano solo il ruolo di sottosegretari.

Matteo Salvini, leader della Lega, dopo le consultazioni evidenzia:

“rifarei tutto, non sono pentito. abbiamo lavorato bene e tanto per un anno. negli utlimi tempi qualcosa si è rotto”

Dallo speciale del Tg1 parla anche della coalizione: