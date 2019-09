Governo Conte, oggi la fiducia a Camera e Senato: il discorso del Premier

Una giornata importante per il nuovo Governo Conte, dove verrà chiesta la fiducia a Camera e Senato attraverso un discorso del Premier

Il giorno della fiducia è arrivato per Camera e Senato del Governo Conte, che dovrà fronteggiare la manifestazione di protesta organizzata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Il discorso del Premier

Tutto pronto per il Premier che oggi parlerà alla Camera dei Deputati per l’ottenimento della fiducia e con grande attesa di quelle che saranno le sue parole.

Ancora nella serata di ieri era intento a limare il discorso che ha preparato in tutti i suoi punti in questi giorni, lasciando trapelare qualcosa dai suoi vari discorsi. Parole chiave: discontinuità – futuro – cambiamento e nessuna parola rivolta al passato.

Un discorso che verrà mandato in streaming direttamente sulla pagina Facebook ufficiale, con la quasi certa illustrazione dei 29 punti di condivisione e coalzione tra M5s e Pd – spiegandoli e cercando di renderli chiari.

Il Premier non si fermerà solo a questo ma manderà avanti anche la questione Europa, cercando di dare alle Camere un quadro ben definito di quelli che saranno i prossimi passi a Bruxelles al fine di affrontare la questione più annosa, ovvero i migranti.

Non mancherà la manovra di bilancio, le grandi opere e altre questione dove – sembra – esserci più uno scontro che un accordo tra i due partiti.

La manifestazione di Salvini e Meloni

Ma durante il discorso del Premier, Matteo Salvini e Giorgia Meloni scenderanno in Piazza con una manifestazione per andare contro questo Governo, con tutti gli Italiani che la pensano in egual modo.

Silvio Berlusconi sarà invece a Roma – Montecitorio – per riunire i gruppi di Forza Italia:

“se qualcuno di noi pensasse di aiutare la maggioranza sarebbe fuori partito”

Ha comuncato a Il Giornale mantenendo una linea chiara e coerente, con il suo pensiero.