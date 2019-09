Governo Conte 2, titoli di studio e professione dei nuovi ministri in carica

Le professioni e i titoli dei ministri che compongono la nuova squadra del Governo Conte 2

Scopriamo insieme il mondo del lavoro da cui provengono i nuovi componenti della rosa di Governo Conte.

Avvocati e professori

Sono perlopiù avvocati e professori universitari i nuovi ministri che fanno parte della squadra del Governo Conte 2. In totale sette.

Inoltre, ci sono anche un ingegnere (Stefano Patuanelli), una manager (Paola De Micheli), una sindacalista (Teresa Bellanova) e un’addetta alle risorse umane (Nunzia Catalfo).

Gli avvocati del nuovo Governo sono Dario Franceschini, il quale ha ricoperto il ruolo di avvocato civilista cassazionista, Luciana Lamorgese, titolare del Viminale, e Alfonso Bonafede, Guardasigilli.

Tra i professori universitari vi sono, invece, Giuseppe Provenzano, che vanta un dottorato alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa; Elena Bonetti, insegnante di Analisi matematica a Milano, e Roberto Gualtieri, docente di Storia contemporanea alla Sapienza.

Francesco Boccia è invece un economista, che è stato per diversi anni docente di Economia aziendale all’Università Cattaneo di Castellanza, in Lombardia; adesso guida il Centro di ricerca su governance e public policies all’Università del Molise.

I senza laurea del Governo

All’interno del Governo Conte Bis vi sono persino quattro non laureati: tra questi spicca sicuramente Luigi Di Maio, che nel corso della sua vita ha svolto numerosi lavori, come il webmaster, il giornalista sportivo per il periodico Il Punto, l’assistente alla regia, il cameriere e lo steward allo stadio San Paolo e il manovale per l’azienda di famiglia.

Gli altri 3 ministri senza una laurea Vincenzo Spadafora, Enzo Amendola e Nunzia Catalfo, colei che viene considerata la “madre” del reddito di cittadinanza.

L’età media del nuovo Governo Conte 2 è di 47 anni. Il ministro più giovane è Luigi Di Maio, che ha 33 anni, mentre la “senior” è Luciana Lamorgese, che compirà 66 anni tra qualche giorno.