Governo Conte 2, il programma di Governo in 29 punti

Pubblicato sul web il programma di Governo di Giuseppe Conte. 6 pagine e 29 punti che sfiorano tematiche importanti

Il programma di Governo è stato concordato da Pd e M5S.

Il programma di Governo

È ormai noto il programma di Governo del Conte bis. Il piano stilato in 6 pagine da Giuseppe Conte si concentra in particolare sulla neutralizzazione dell’aumento dell’Iva, sulla necessità di una maggiore flessibilità in Ue, sulla riduzione del cuneo fiscale e su un “Green new deal“.

Conte ha ritenuto opportuno focalizzarsi anche sul taglio dei parlamentari, sulla nuova legge elettorale, sulle infrastrutture eco friendly, sulla legge sul conflitto di interessi, sulla lotta alla mafia, sulla riforma fiscale, sulla diffusione alla Rete.

6 brevi pagine, attraverso le quali Giuseppe Conte ha esposto il suo pensiero sui temi d’attualità che è più urgente risolvere, articolate in 29 punti.

I punti cardine del programma Conte

Uno dei temi più scottanti è sicuramente il lavoro. Il Governo ha deciso di impegnarsi per ridurre le tasse sul lavoro, il cosiddetto “cuneo fiscale“. Inoltre, vi è la necessità di fissare un salario minimo e di valorizzare il lavoro dei giovani, che sono la risorsa su cui bisogna investire per il futuro dell’Italia.

Un tema che sta a cuore a molti è quello dell’immigrazione. Secondo Conte, bisogna rivedere la disciplina in materia di sicurezza. Nel nuovo programma di Governo è stato inserito anche il Green New Deal, un piano in favore della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.

Il programma di Conte Bis ha pensato anche di procedere con il taglio dei parlamentari e di conseguenza con la riformazione della nuova legge elettorale.

Volontà di Conte, e del team che forma assieme al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico, è anche quella di riformare il metodo di elezioni del Csm.