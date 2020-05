Zingaretti chiede al Governo: “test sierologici gratuiti per tutti”

— Nicola Zingaretti (@nzingaretti) May 20, 2020

Il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti chiede al Governo Conte di

“rendere gratuiti i test sierologici inserendoli nei livelli essenziali di assistenza, almeno per alcune fasce di reddito”.

Non possono essere create nuove discriminazioni, ha riferito il Segretario Dem, che nel corso di una conferenza stampa ha sottolineato come nella Regione Lazio siano stati eseguiti 300mila test, “la più grande indagine nazionale”.

Queste 422 persone sono state sottoposte a tampone e soltanto 9 sono risultati positivi e quindi identificati come asintomatici”,

Di questi, la presenza di anticorpi IgG è stata riscontrata in 422 persone, pari al 2,17 per cento.

ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

L’obiettivo, spiega D’Amato, è quello di arrivare ai 300mila test sierologici, che riguardano tutte le Forze dell’ordine e tutto il personale sanitario pubblico e privato.

sottolinea l’assessore regionale alla Sanità.

Il Governatore del Lazio Zingaretti auspica che

Questa è la garanzia che i cittadini potranno avere accesso alla possibilità del vaccino come un diritto universale”.

“la produzione industriale del vaccino sia fatta dal sistema industriale italiano e prodotto in Italia.

Lo stesso Governatore del Lazio condivide la posizione di Forza Italia: chiedere al governo di valutare l’obbligo del vaccino antinfluenzale almeno per quest’anno.

Nella Regione Lazio si sta già valutando l’obbligo del vaccino antinfluenzale per gli over 65enni.

Il vaccino obbligatorio consente una diagnosi precoce anche per gli eventuali casi di Covid-19.

sottolinea lo stesso Governatore del Lazio.

Zingaretti replica:

“Dopo tre mesi di Covid e gli sforzi che stiamo facendo con la ricerca per trovare un vaccino contro questo virus, mi domando cos’altro deve accadere per capire che i vaccini sono degli strumenti per salvare delle vite”.