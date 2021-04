Non è mai troppo tardi per leggere le notizie perse: Gossip week si propone di farvi un riassunto di tutte quelle più interessanti del momento.

Alcune notizie possono sfuggire. Oggi con la rubrichetta di Gossip week non vi perderete le news più interessanti che sono diventate in poche ore virali.

Oggi vi sveleremo alcune notizie circa Benedetta Rossi, Alessia Marcuzzi e Justine Mattera. Non vi resta che leggerle e farvi un’idea delle notizie svelate da quest’ultima settimana.

Gossip week: Alessia Marcuzzi rivela la malattia: ‘Non ci sarò a Le Iene’

Non ci sono buone nuove per Alessia Marcuzzi: la conduttrice ha rivelato di essere impossibilitata a condurre Le Iene per un motivo purtroppo tristemente comune. Suo marito, Paolo Calabresi Marconi, è risultato positivo al Covid.

La malattia l’ha costretta a fare un passo indietro e a mettersi in auto quarantena. Alessia ha confessato:

“PURTROPPO MIO MARITO LA SCORSA SETTIMANA È RISULTATO POSITIVO AL TAMPONE MOLECOLARE. OVVIAMENTE SI È SUBITO AUTOISOLATO E PER ORA STA BENE. IO SONO INVECE FORTUNATAMENTE RISULTATA NEGATIVA (HO GIÀ EFFETTUATO DUE TAMPONI MOLECOLARI) MA, COME DA PROTOCOLLO, SONO CAUTELATIVAMENTE IN CASA IN ATTESA DI ULTERIORI CONTROLLI”

La conduttrice, come tante colleghe, deve affrontare tutto l’iter prima di tornare di nuovo in studio.

Benedetta Rossi, terribile notizia: la scoperta appena sveglia

Un bruttissimo risveglio quello di Benedetta Rossi. La food blogger ha scoperto che la sua pianta di rose è stata letteralmente devastato da un piccolo ‘delinquente’.

Ovviamente ha racconta l’episodio sui social attraverso le sue stories. Ha rivelato che il disastro è stato combinato dal piccolo Cloud.

Dopo aver sbollito un po’ di arrabbiatura (Benedetta non riusciva nemmeno a parlare) si è anche preoccupata del piccolo cagnolone che avrà mangiucchiato anche le spine della pianta, che sono comunque pericolose per i suoi organi interni.

Justine Mattera prima si denuda poi cancella la foto

La showgirl e modella Justine Mattera ha condiviso ieri uno scatto davvero molto bollente, forse troppo ed è per questo che ha deciso di eliminarlo prima che potesse diventare completamente virale. Poche ore fa ha voluto deliziare i suoi follower con un altro scatto:

Nudo o meno Justine sa sempre come catturare l’attenzione dei fan e alla vigilia dei 50 anni dimostra che la bellezza non ha età.