Ultimi gossip: Gigi Proietti rifiutato, la Middleton perde Louis e la Rossi preoccupa i fan

Notizie sul rifiuto di Gigi Proietti ricevuto prima di morire, sui malumori della Rossi e sulla rinuncia di Kate. Ecco gli Ultimi gossip.

In questa settimana, si sono susseguite diverse notizie di gossip che hanno riempito le riviste patinate e i siti dedicati all’argomento.

Tra le news più appetitose, troviamo sicuramente quelle che riguardano Gigi Proietti, Benedetta Rossi e Kate Middleton.

Ecco cosa è successo a questi volti famosi e molto chiacchierati del gossip nostrano ed estero.

Gigi Proietti, il “rifiuto” prima di morire

Dopo la morte di Gigi Proietti, il mondo del cinema e quello del teatro piangono la dipartita di un grande mattatore, volto simbolo della romanità.

Da quando è deceduto, si parla molto dell’attore e, in particolare, della sua vita privata.

L’interprete di tante “mandrakate“, infatti, non si è mai sposato con Sagitta Alter, sua storica compagna, dalla quale ha avuto due figlie. Lei, secondo quanto si vocifera ha rifiutato di sposare Gigi Proietti e all’attore pare andasse bene così.

Il motivo è semplice: come la stessa donna ha sottolineato, loro si sentivano già sposati nel cuore e nell’anima e non c’era bisogno di un documento formale per sancire i loro sentimenti.

Kate Middleton e la rinuncia a Louis

Dal 2021, Kate Middleton rimarrà sola in casa, in quanto i figli andranno tutti a scuola.

Oltre a George e Charlotte, infatti, inizierà il suo percorso scolastico anche il piccolo Louis che, fino ad ora, è rimasto a casa con mamma e papà, poiché si trova ancora in età pre-scolastica. Quindi Kate dovrà separarsi dal piccolo Louis rinunciando alla sua compagnia quotidiana.

La Duchessa di Cambridge soffrirà un po’ di solitudine?

Benedetta Rossi, la confessione che fa preoccupare i fan

In una delle sue storie su Instagram, Benedetta Rossi ha fatto preoccupare, non poco, i suoi fedeli follower.

“Per ora tutto ok”: una frase che ha fatto preoccupare la sua platea di follower che, però, ha tirato un sospiro di sollievo in quanto non c’era nulla di cui temere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)



In molti, avevano pensato che la chef fosse influenzata e che non stesse bene, in realtà, con quella frase, ha semplicemente sottolineato il fatto che ognuno era al “suo posto”, riferendosi al suo cane disteso sul pavimento e a lei sul divano, col pc davanti.