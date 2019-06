Disastro a Gorizia, crollo di un palazzo: paura per le persone incastrate sotto le macerie

Disastro a Gorizia, crollo di un palazzo: paura per le persone incastrate...

Tragedia a Gorizia dove un palazzo è crollato dopo una improvvisa esplosione. Ecco i dettagli aggiornati

Il crollo di un palazzo ha svegliato malamente la città di Gorizia, con l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. Ora si teme il peggio.

Crollo di un palazzo a Gorizia

E’ accaduto in Viale XX Settembre dove un palazzo è crollato intorno alle 4 del mattino.

Secondo una prima ricostruzione e come riportato da Telefriuli, i vicini di casa sono stati svegliati da una esplosione che ha successivamente causato il crollo di una palazzina residenziale vicino ad una scuola, che fra pochi minuti dovrebbe far entrare i ragazzi per la seconda prova dell’esame di maturità.

Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco e delle unità cinofile che scavano attraverso le macerie per cercare le persone che sono rimaste incastrate nel crollo. Da una prima indiscrezione, potrebbero essere state coinvolte una coppia e una persona disabile – da confermare.

Lo scoppio potrebbe essere stato causato da una fuga di gas che sarebbe ancora in corso e si sta cercando di arginare, grazie all’attento lavoro dei tecnici arrivati sul posto.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti man mano che si avranno notizie da parte dei Vigili del Fuoco e dei media locali.