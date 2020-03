Pensa al benessere tuo e dei tuoi cari! Un rimedio efficace per mettere al sicuro le tue vie respiratorie e combattere le infezioni che circolano.

Il GOOT è un unguento molto efficace per combattere le infezioni batteriche, fungine o virali. Questo grazie all’ingrediente principale di cui è composto, ricco di componenti antibatterici e antivirali.

Si tratta di un ingrediente molto comune, presente nelle cucine di tutti noi. In molti, tuttavia, non ne conoscono le incredibili proprietà medicinali che lo caratterizzano, grazie alla “allicina” che rilascia quando viene tritato.

Stiamo parlando dell’aglio che trattato nel modo che trovate descritto di seguito, sviluppa incredibili effetti antibatterici, antimicrobici, antivirali, antifungini e antiossidanti. Mai come in questo periodo (in cui siamo reclusi in casa), è un ottimo alleato per trattare diversi problemi di salute.

Di seguito spieghiamo come preparare il Goot a casa.

L’aglio è un potente battericida capace di rinforzare il nostro sistema immunitario e aiuta l’ organismo a combattere ogni tipo di infezione, soprattutto quelle che colpiscono le vie respiratorie.

Le sue proprietà lo rendono un potente antibiotico naturale, assumerlo con costanza mangiandolo, oppure tramite unguenti e tisane aiuta a:

prevenire e superare patologie otorinolaringoiatriche come: asma, tosse, influenza, mal di orecchio e raffreddore; combattere i disturbi gastrico-digestivi; risolvere problemi cutanei come le micosi, le verruche; ridurre il rischio di infezioni di ferite cutanee (tagli, sbucciature); migliorare le condizioni cardiovascolari e pressorie del sistema circolatorio;

ridurre il dolore alle ossa e alle articolazioni.

Perchè l’aglio fa bene?

L’aglio (Allium sativum L) appartiene alla famiglia delle Liliaceae e l’uso di questo alimento nella medicina naturale risale ai tempi dell’antico Egitto fino ad arrivare nell’Estremo oriente.

L’aglio è una pianta medicinale con proprietà antisettiche e antibiotiche: si è rivelato essere un potente battericida e viene impiegato per preparare molti rimedi medicinali curativi estremamente efficaci.

Questa benefica pianta medicinale è ricca di: vitamina C, vitamina B1 e B2, allicina, zolfo e sali minerali come potassio, rame, zinco fosforo e ferro.

L’allicina in esso contenuta ha la capacità di combattere virus e batteri: masticando gli spicchi di aglio viene rilasciata nell’organismo favorendo la guarigione.

La sua potente azione antivirale, antinfiammatoria e depurativa rendono l’aglio un perfetto alleato per combattere molte patologie e infezioni di diversa natura.

Vediamo un rimedio a base di aglio per chi soffre di patologie respiratorie (tracheite, asma, bronchite, raffreddore, rinite..) o di altre infezioni.

Come preparare il GOOT, l’unguento a base di aglio

Si tratta di un unguento che si prepara molto facilmente, a base di aglio, olio evo e olio di cocco. Le sue proprietà sono davvero eccezionali, molto efficace per combattere spiacevoli disturbi e infezioni, vediamo come prepararlo e quando usarlo!

Ingredienti per preparare il Goot

La ricetta per preparare questo unguento richiede pochi ingredienti, presenti nelle dispense di tutte le case. Servono:

4 cucchiai di olio di evo

di evo 6 cucchiai di olio di cocco sciolto a bagnomaria

8 spicchi di aglio

Una volta che avrete tutti gli ingredienti disponibili, uniteli in un mixer e lasciate riposare 4 ore in frigorifero.

Quando l’unguento preparato risulterà ben addensato, potrete farne numerosi usi che beneficeranno la vostra salute.

Di seguito gli usi più importanti dell’unguento a base di aglio:

per combattere la polmonite, la tosse e il raffreddore, spalma il goot sul petto ogni giorno, massaggiando lievemente;

per lenire un’infezione all’orecchio applica alcune gocce di questo nell’orecchio;

è un buon rimedio contro il mal di denti (allevia il dolore quasi istantaneamente. Versa qualche di olio d’aglio su un cottonfioc e su batuffolo di cotone, tieni premuto sul dente dolorante per 15-20 minuti;

strofinandolo sulla pelle, il goot trasferirà l’olio di aglio crudo direttamente nel sangue;

spalmato sui piedi di neonati e bambini, aiuta a combattere le infezioni. Puoi usarlo anche su ferite e sbucciature superficiali (non solo nel caso di bambini);

per combattere l’acne, versando qualche goccia di olio all’aglio in un impacco di fango e spalmandolo sul viso;

applicalo su infezioni di origine micotica su mani e piedi;

massaggiare il cuoio capelluto con l’unguento e lasciar agire per qualche ora, aiuterà i vostri capelli a crescere sani e forti.

Altri trattamenti a base di aglio per depurare il sistema respiratorio e altre infezioni

Secondo un nuovo studio la combinazione di aglio e succo di limone può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo totale e LDL nelle persone con elevati lipidi nel sangue, oltre a migliorare la pressione sanguigna (trovi i dettagli in questo articolo).

Mangiare dell’aglio crudo permette al nostro organismo di assorbirne le proprietà organolettiche aiutando così il sistema immunitario a rigenerarsi e rafforzarsi per combattere al meglio le infezioni.

L’aglio aiuta il nostro sistema immunitario ad eliminare virus, batteri e altri microrganismi responsabili delle più comuni infezioni respiratorie (l’influenza o il raffreddore) o di patologie respiratorie più gravi( polmonite, bronchiolite,..).

Rinomato per il suo effetto depurativo, favorisce l’eliminazione dei metalli pesanti dall’organismo e giova soprattutto i soggetti fumatori perché stimola anche l’eliminazione delle sostanze tossiche contenute nelle sigarette!

Il consumo di aglio crudo 2 volte a settimana è raccomandato per i soggetti che soffrono, o hanno sofferto, di queste patologie respiratorie: polmonite, pertosse, bronchite, catarro e asma.

Rimedio naturale per depurare bronchi e polmoni

Ecco la ricetta per fare a casa un rimedio naturale a base di aglio utile per depurare le vie respiratorie.

Frantumate in un mortaio:

5 spicchi di aglio precedentemente cotti a bassa temperatura per mantenere le proprietà nutritive intatte

precedentemente a bassa temperatura per mantenere le proprietà nutritive intatte 2 rametti di timo fresco

fresco 75g miele

3 cucchiai di olio evo

Dopo aver mescolato bene il composto ottenendo una crema densa e liscia assumerne 1 cucchiaino al giorno per almeno 15 giorni.

Questo rimedio naturale ammorbidisce le mucose e depura le vie respiratorie in profondità.