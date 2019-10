Google da una svolta green all’azienda e Anna Meegan dice che puntano alla sostenibilità in ogni aspetto dell’attività. Ci vorrà del tempo per poter vedere i progressi.

Google svolta green? Non solo l’uso di plastica riciclata, ma anche le spedizioni saranno green carbon-neutral cioè con minori emissioni di CO2.

Quindi anche Google si allinea agli usi della Silicon Valley, che punta sempre più a creare un’industria più green. Le prime ad iniziare questa pratica sono state Apple e Hp.

I nuovi impegni

Si tratta di grandi sforzi, fatti da moltissimi colossi dell’hardware. Annualmente vengono messi in movimento moltissimi operai che assemblano i device in Cina, navi cargo che spostano migliaia di container con grandi materie prime, componenti e prodotti assemblati. Si tratta di comunque di un passo avanti fatto da Google. Alphabet neutralizzerà le emissioni di carbonio, derivanti dalla consegna dei suoi device di consumo entro il 2020, mentre entro il 2022 userà esclusivamente plastica riciclata.

I risultati già ottenuti

Anna Meegan è la responsabile della sostenibilità per i dispositivi e i servizi di Google. Ha dichiarato in un’intervista che l’azienda ha già iniziato il suo lavoro le emissioni di CO2, prodotte al trasporto dei prodotti. Nel 2018 si ha avuto una riduzione del 40% rispetto all’anno precedente. Questo risultato si ha avuto grazie all’uso delle navi, anziché degli aerei per spostare telefoni, speaker, computer e altri gadget dalle fabbriche ai clienti in tutto il mondo.

Esistono già tre prodotti su nove che adoperano plastica riciclata. Leggendo le schede tecniche possiamo scoprire che la plastica riciclata è presente in percentuali variabili che vanno dal 20% al 42% negli involucri per i suoi altoparlanti Google Home e i dongle streaming Chromecast. Google punta al 100% di uso di plastica riciclata. Bisogna ricordare che l’hardware di Google è nato solo tre anni fa, per cui l’azienda ha bisogno di tempo, per diventare maggiormente green.