Google Maps, le novità per il suo compleanno: tutte le nuove funzioni

Google Maps si rifà il look, cambiando anche l’icona. Tantissime sono le novità dopo 15 di servizio di questo famoso programma.

Google Maps è nato nel 2005, ora vanta oltre un miliardo di utenti che non rischiano più di perdersi in giro per il mondo. Ora per festeggiare il suo quindicesimo compleanno e punta sul suo facile uso con 5 diverse schede. In quindici anni si sono modificate moltissime cose, che hanno reso molto più pratico il suo uso.

Le nuove funzioni del servizio di Google

Come detto la nuova interfaccia punta alla semplicità, basandosi soprattutto sui feedback ricevuti dagli stessi utenti – come si evince su TuttoAndroid:

Esplora: non è una novità e permette di trovare esercizi commerciali nelle vicinanze come un ristorante, un locale o feste. Potrete inoltre di conoscere le opinioni degli altri utenti. Tragitto: fornisce il tragitto, permettendovi di scegliere il migliore. Salvati: permette di salvare alcuni luoghi che ci serviranno. 6,5 miliardi di località sono state salvate, dalla destinazione scelta, ai locali che abbiamo amato. Essi possono essere condivise con gli altri utenti, in modo da scoprire nuovi luoghi. Contributi: potrete contribuire alla community, dando informazioni su eventuali chiusure di locali, nomi sbagliati o vie chiuse. Potrete fare in modo che il servizio migliori. Novità: potrete trovare le segnalazioni di nuovi locali o luoghi d’interesse. Potrete inoltre chattare con le attività commerciali.

Anche l’icona modifica il look, dove il segnaposto diventa maggiormente importante. Inoltre avremo informazioni riguardo temperature, indicazioni sull’accessibilità per le persone diversamente abili, la presenza di eventuali barriere architettoniche oppure la loro assenza.

Ogni dato che proviene dalle segnalazioni in tempo reale degli utenti, sarà ottimizzata la funzione Live View, pensata per i pedoni indicando la direzione in cui si trova la nostra destinazione e la distanza dalla posizione attuale.