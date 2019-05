Google divorzia da Huawei: addio agli aggiornamenti Android per i cellulari del noto brand

Google divorzia da Huawei: addio agli aggiornamenti Android per i cellulari del...

Google ha chiesto il divorzio da Huawei e ora dobbiamo dire addio agli aggiornamenti Android per i nostri cellulari? Ecco cosa sta succedendo!

Chi possiede un cellulare Huawei sembra debba cominciare a preoccuparsi, visto il divorzio con Google e il taglio netto degli aggiornamenti oramai diventati indispensabili.

La decisione di Google

Da qualche tempo si sta assistendo ad una battaglia in corso tra Cina e Stati Uniti, con una trattativa che non riesce a trovare una fine.

Sul suolo nazionale degli USA il colosso è stato cacciato, ma Donald Trump – non soddisfatto – estende il suo volere anche in Europa cercando di portare gli alleati alla sua parte.

Wilbur Ross – ministro del Commercio americano – ha annunciato di aver inserito l’azienda Shenzhen nella lista nera delle proprie attività commerciali:

“vogliamo impedire che la tecnologia americana venga utilizzata da entità straniere”

Il colosso cinese però sembra non arrendersi e pare proprio avesse previsto un risvolto del genere, lavorando così ad un proprio sistema operativo – da confermare – per fare concorrenza a Ios e Android.

Ma cosa accade ai cellulari in nostro possesso?

Il taglio degli aggiornamenti al colosso cinese

Come si evince anche da Repubblica, nelle prossime ore tutti i cellulari firmati dal brand leader cinese potrebbero non avere più accesso agli aggiornamenti di Android.

Non solo, perché alcune applicazioni indispensabili – basta pensare a GMail e Play Store – potrebbero scomparire dai prodotti firmati dal colosso cinese.

La rivelazione è stata fatta da Reuters, tramite una fonte molto ben informata che lavora dentro la compagnia californiana – con successiva conferma dal sito leader di tecnologia The Verge.

Un portavoce di Google avrebbe evidenziato:

“ci stiamo adeguando all’ordine e valutando le implicazioni”

Ma nessun dettaglio sino ad ora sembra essere stato rivelato, con una mossa che potrebbe avere un effetto domino non solo per l’azienda ma anche per chi opera con questi cellulari.

Non ci resta che aspettare altre informazioni, prima di sapere se optare per un nuovo acquisto o meno.