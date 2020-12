Google, Gmail di nuovo in down: che cosa sta succedendo?

Sono passati sono due giorni e la posta elettronica di Google è di nuovo in down, con decine di segnalazioni.

Tantissime le segnalazioni di questa notte e questa mattina con l’ennesimo malfunzionamento di GMail, la posta di Google.

Il down di GMail

Due giorni fa il primo down che ha interessato non solo la posta elettronica ma anche il motore di ricerca, accompagnato da YouTube – Meet – Play Store e Drive.

Questa notte e questa mattina sono altrettanti gli utenti che lamentano lo stop al funzionamento della posta elettronica di Mountain View: i media evidenziano l’ennesimo down e questa mattina ci sono nuovamente problemi in essere.

Nella notte le segnalazioni degli utenti in diverse parti del mondo – essendo una delle poste elettroniche più utilizzate – lamentano un nuovo malfunzionamento. Mail che non arrivano – mail che non riescono ad essere spedite e momenti di stand by.

Ma quali sono le motivazioni?

Le motivazioni del down di GMail

Sullo status della dashboard di Google è stato evidenziato:

“siamo a conoscenza del problema con gmail che interessa un numero significativo di utenti”

Ma questa volta non ci sarebbero altri servizi in down se non quello di posta elettronica:

“gli utenti interessati sono in grado di accedere, ma verificano messaggi di errore oppure episodi di latenza elevata o altri comportamenti imprevisti”

Ma la motivazione sembra essere ancora al vaglio dello staff tecnico, che sta cercando di capire il fenomeno. Durante la giornata di lunedì c’è stato un down a livello mondiale che ha toccato non solo la posta elettronica ma anche gli altri servizi dando problemi a chi stava lavorando o era in didattica a distanza.

Lo staff non esclude – anche se non ci sono conferme di alcun tipo – che il malfunzionamento possa essere legato ad una attacco degli hacker che negli ultimi giorni hanno preso di mira più realtà mondiali.

Non ci resta che aspettare di sapere cosa sia succedendo.