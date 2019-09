Google, il doodle del 27 settembre celebra il suo ventunesimo compleanno: ecco la sua storia

Il doodle di Google del 27 settembre è dedicato al suo compleanno: 21 anni di ricerche e risposte alle nostre domande!

Google con il suo doodle del 27 settembre festeggia il suo compleanno, compiendo 21 anni di successi e aiutando tutto il mondo a capire qualcosa in più e velocemente.

Il doodle di Google del 27 settembre

Buon compleanno ad uno dei motori di ricerca più amati, utilizzati e copiati nel Mondo. Una giornata speciale dove si festeggiano 21 anni di attività.

Era il 1998 quando Sergey Brin e Larry Page -studenti di Oxford – hanno una idea e la sviluppano dentro il loro garage in California a Menio Park.

Questa data non è scelta a caso, ma indica il giorno in cui i due creatori del motore di ricerca stabiliscono un record assoluto, che vede il massimo delle pagine indicizzate sul motore lanciato solo un anno prima: in quel momento si guardano e si rendono conto che quello creato per gioco sarebbe diventato qualcosa di grande e mondiale.

Ancora oggi questo motore di ricerca permette ad ogni utente – su larga scala – di rispondere ad un numero indefinito di domande ogni mezzo secondo in tutte le lingue esistenti.

Nel tempo si è evoluto, arricchito e migliorato permettendo anche di attuare contenitori di immagini, shopping, email, video, mappe, news da ogni parte del mondo e applicazioni utili per ogni momento della giornata.

Perché è stato chiamato Google?

Questa è una domanda che si fanno in tanti, per scoprire l’origine di un nome che ognuno pronuncia a suo modo. Il nome originale ideato dai due studenti era “The WhatBox”, pensato quindi come un contenitore che potesse rispondere ad ogni tipo di domanda.

Poi, pensandoci meglio, la scelta ricade sulla analogia di Googol . ovvero il numero intero che si eprime con 1 seguito da una sequenza di 100 zeri (10 elevato a 100) – una iperbole considerata azzardata al momento, ma poi – con il senno di poi – molto corretta.

Due studenti ambiziosi che in un garage hanno firmato il futuro della ricerca su web e non solo. Buon compleanno Google!