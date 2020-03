Il Doodle di Google del 19 marzo è speciale: ecco cosa ci vuole raccontare

Il doodle di Google del 19 marzo non è dedicato alla festa del papà come tutti credono: ecco che cosa ha deciso di fare e di celebrare!

Il doodle di google del 19 marzo è veramente speciale e ci vuole dare un messaggio importante, soprattutto per il brutto periodo che ognuno di noi sta vivendo.

Che cosa festeggia il doodle di Google del 19 marzo?

Questa mattina aprendo il solito browser vi siete trovati davanti ad una bellissima mongolfiera colorata, guidata da un coniglietto che augura “Buona Primavera 2020”? Il colosso americano ha voluto “anticipare” l’equinozio di Primavera e dare un messaggio di speranza a livello mondiale.

Non solo, perché l’equinozio è in anticipo negli Usa come non accadeva da circa 124 anni: in merito al fuso orario, come evidenziano gli esperti, inizierà oggi 19 marzo essendo il 2020 bisestile.

L’astrofisico Gianluca Masi – come riportato anche da Il Giornale di Sicilia – conferma:

“lo scorso anno l’equinozio di primavera si è verificato il 20 marzo alle ore 22.58 italiane, quest’anno sarà il 20 marzo alle ore 4.50 italiane”

Mettendo il luce il fatto che al prossimo anno bisestile del 2024 la primavera risulterà essere ancora più in anticipo.

Un evento straordinario che in questi giorni di dura lotta contro il coronavirus fa ben sperare e dona a tutti noi un messaggio positivo, come di rinascita.

Non è un caso quindi se il colosso oggi abbia voluto dedicare il suo pensiero alla Primavera – già arrivata negli Usa – e alla rinascita.

Una bellissima mongolfiera colorata – che ricorda un Uovo di Pasqua – guidata da un coraggioso coniglietto bianco che affronta il cambio delle stagioni e un futuro che si vuole sperare sia roseo!

Buona Primavera a tutti!