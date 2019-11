Avete mai visto la bellissima fidanzata di Gonzalo Higuaín? È veramente uno schianto

Gonzalo Higuaín, avete mai visto la sua fidanzata? La sua bellezza è disarmante: curiosità e dettagli su Lara Wechsler

Negli ultimi anni si è diffusa nel linguaggio sportivo una nuova espressione: WAGS, ovvero l’acronimo di Wives And Girlfriends (la S è per il plurale inglese). Con questa espressione si da riferimento alle moglie e/o fidanzate di sportivi famosi, in particolare calciatori. Tra le wags più apprezzate e seguite del web vi è, senza alcun dubbio, anche la moglie dell’attaccante della Juventus: Lara Wechsler, che è riuscita a conquistare molti fan sui Instagram grazie alla sua immensa bellezza.

Gonzalo Higuaín, la fidanzata conquista il web

Uno degli attaccanti più forti della Serie A è, senza dubbio, Gonzalo Higuain. Da molti anni è fidanzato con una sua connazionale: Lara Wechsler. La giovane argentina, oltre a conquistare il cuore del calciatore bianco nero, è riuscita a catturare l’attenzione dei tifosi di tutto il mondo. Per quale motivo? La compagna della squadra capitanata da Sarri è la protagonista indiscussa tra le wags. Il motivo è molto semplice: fisico mozzafiato e uno sguardo che parla molto più di mille parole.

Lara Wechsler, a differenza delle sue colleghe, è molto discreta e conduce una vita semplicissima.

Lara Wechsler, una bellezza straordinaria

Classe 1990, la giovane argentina è nota nel suo Paese e non solo per essere stata una designer di lingerie e modella per alcuni spot pubblicitari. Nella sua carriera si è dedicata anche alla recitazione prendendo parte ad una serie di programmi di successo. E’ una vera star del web e la sua bellezza incanta i suoi seguaci: occhi azzurri e fisico da urlo!

La modella ha conosciuto Gonzalo da giovane e dopo una lunga amicizia hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Dalla loro relazione è nata, lo scorso anno, la piccola Alma Higuain.