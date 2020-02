Gonzalo Higuain, tutto quello che non sapete sul calciatore: figlia, guadagni e...

Chi è Gonzalo Higuain, uno dei migliori attaccanti centrali di calcio in circolazione, fidanzato con Lara Wechsler, madre di sua figlia Alma

Scopriamo tutti i segreti di Gonzalo Higuain: dagli esordi nel mondo del calcio, fino alle esperienze nel Napoli, nel Milan e nella Juventus; dalla vita privata con la compagna Lara Wechsler alla nascita della figlia Alma.

Chi è Gonzalo Higuain

Nasce a Brest il 10 dicembre del 1987. A soli 10 mesi viene ricoverato d’urgenza per meningite fulminante, curata appena in tempo. Da quel drammatico episodio, Higuain si è ripreso alla grande.

Si avvicina al calcio da piccolissimo, la sua più grande passione, e, dopo aver trascorso i primi anni in Francia, ritorna in Argentina dove inizia la sua carriera giovanile nell’Atlético Palermo.

All’età di 10 anni viene acquistato dal River Plate ed esordisce tra i professionisti nella squadra di Buenos Aires a 17 anni. Da quel momento la sua carriera è tutta in discesa. Nel 2006 viene notato per il suo enorme talento e viene acquistato dal Real Madrid per ben 13 milioni di euro. Nel 2013 va invece al Napoli.

La Juventus sborsa 90 milioni di euro per portarlo in bianconero, dopo di che si trasferisce al Milan nell’estate del 2018. Trascorre sei mesi in rossonero prima di seguire Sarri al Chelsea e alla Juventus.

Oggi è considerato come uno dei migliori attaccanti centrali in circolazione. Nel corso della sua carriera ha realizzato una tripletta al Mondiale di calcio, un record davvero difficile da eguagliare.

Chi è la fidanzata

Higuain ha una relazione sentimentale con Lara Wechsler. Classe 1990, ha alle spalle una carriera da designer di lingerie e di modella per alcuni spot pubblicitari. Ha raccolto anche varie esperienze come attrice e partecipazioni a programmi tv come Extreme Makeover.

La fidanzata di Higuain gli ha dato una figlia nel 2018, Alma Higuain.