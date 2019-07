Gonfiore alle gambe e ai piedi? Ecco come combattere la ritenzione idrica

I rimedi casalinghi aiutano a fermare il dolore e ridurre la ritenzione dei liquidi.

La ritenzione è grave?

Hai mai guardato le caviglie e i piedi, per poi non riconoscerli come tuoi, quindi, rendendoti conto che sono gonfi? Che si tratti di lunghi giorni in piedi, di viaggi o di interventi chirurgici o di gravidanza, il problema è quasi inevitabile.

Il gonfiore alle caviglie e a i piedi è scomodo e, talvolta, ti impedisce di muoverti liberamente. Ma ci sono diversi modi per alleviare il gonfiore dalle cause di tutti i giorni – e talvolta puoi anche prevenirlo, dice il medico e chirurgo podiatrico Georgeanne Botek Capo della Sezione di Podiatria e Direttore Medico della Diabetic Foot Clinic presso Cleveland Clinic.

Dice che il gonfiore (o quello che i dottori chiamano edema) accade quando il tuo corpo trattiene liquidi nella parte inferiore delle gambe, nelle caviglie e nei piedi. Succede il più delle volte su entrambi i lati del corpo e non è una situazione di emergenza.

Come alleviare piedi e caviglie gonfie e dolorose

Puoi spesso trattare i sintomi di gonfiore che si verificano su entrambi i lati del tuo corpo, dice il dott. Botek. Ecco alcune idee che possono aiutare:

1. Calze a compressione. Disponibili presso il tuo negozio locale di articoli sanitari, le calze a compressione forniscono sollievo dal dolore e prevengono la raccolta di liquidi su gambe, caviglie e piedi.

Sono disponibili in formato leggero, medio e pesante, quindi assicurati di scegliere un paio che non sia troppo stretto per il tuo corpo. Il Dr. Botek suggerisce di iniziare con quelle leggere che misurano tra 12-15 mm o 15-20 mm di mercurio.

2. Alzare le gambe: puntellare le gambe su un pouf per ridurre il gonfiore. Possono anche aiutare varie pose yoga, come sdraiarsi sul pavimento con le gambe sollevate e premute contro il muro.

3. Esercizio. Sedersi o stare in piedi in un posto troppo a lungo può aumentare il gonfiore. Muovi le ginocchia e fletti ed estendi le caviglie per ottenere sollievo.

Considera anche il nuoto, perché è un esercizio senza carico che può anche lenire la pelle.

4. Perdita di peso. Perdere peso può ridurre il gonfiore e migliorare la tua salute in generale, dice il dott. Botek.

5. Sale Epsom. Immergi i piedi e le caviglie per 15 o 20 minuti in un bagno fresco riempito con sale Epsom per alleviare il dolore associato al gonfiore. Se hai la neuropatia diabetica nei piedi, controlla prima l’acqua con le mani per evitare di esporre i tuoi piedi a temperature estreme.

6. Supplementi di magnesio. È possibile che aggiungere alla dose giornaliera da 200 a 400 mg di magnesio possa aiutare a limitare la ritenzione idrica e il dolore. Parli con il medico prima di prendere l’integratore, però, poiché non dovresti usarlo se hai una malattia ai reni o al cuore, dice il dott. Botek.

Per i migliori risultati, usa sempre più di una terapia alla volta, dice il dottore. Ad esempio, se cammini per fare esercizio, usa la terapia con calze compressive più tardi. Se nuoti, considera l’aggiunta di yoga alla tua routine.