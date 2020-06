Glutei di acciaio con la Dieta furba, semplice e veloce: 5 regole da seguire

Ottieni dei glutei di acciaio con la Dieta furba: è semplice e ti farà ottenere in poco tempo un lato b da urlo! Solo 5 regole da seguire.

Glutei di acciaio da mostrare in spiaggia, è questo l’obbiettivo che tutte le ragazze vorrebbero raggiungere in vista della prova costume! Con la dieta furba è possibile, con solo 5 semplici regole otterrai dei glutei snelli e sodi in breve tempo.

Per avere dei glutei belli sodi e tondi l’alimentazione è fondamentale e va abbinata al costante esercizio fisico mirato.

La dieta furba ti aiuterà a mangiare bene per snellire il lato b e renderlo di marmo.

Ecco come avere dei glutei di acciaio scegliendo il cibo giusto e l‘allenamento giusto!

Glutei di acciaio con la dieta furba: 5 regole

La dieta furba

Cos’è la dieta furba? È un regime alimentare per l’appunto “furbo” perché in poche mosse vi farà ottenere ottimi risultati!

La dieta furba è una dieta ipocalorica, povera di grassi e ricca di proteine: ne assumerete in buona quantità giornaliera per aumentare il metabolismo e la massa magra. Con i giusti esercizi mirati vi costruirete un lato b da sogno!

A colazione dovreste prediligere quella salata per essere più sazi durante il giorno e assumere un maggiore apporto proteico. Se preferite farla dolce uno yogurt greco con avena e frutta fresca andrà benissimo.

A pranzo mangiate un piatto unico composto da:

Fonte di carboidrati (50g riso, 50g pasta integrale, 1 fette pane di segale, patate,..)

Fonte di proteine per aumentare la massa magra (150g carne, 150g pesce, legumi, seitan, tofu,formaggio magro, uova)

Verdura cruda o cotta a vostra scelta

A cena invece un secondo e un contorno a vostra scelta. Evitate pane, pasta e riso la sera.

Sono previsti 2 spuntini in cui potrete fare il pieno di sali minerali e vitamine: centrifughe, spremute e frullati di frutta fresca oppure 1 yogurt light.

5 regole da seguire

Per seguire la dieta furba per 50 giorni osservate queste 5 semplici regole:

5 pasti al giorno con porzioni giuste! Fate pasti equilibrati e cuocete il cibo in modo sano. Allenatevi tutti i giorni e camminate più che potete. Fate 3 volte a settimana allenamenti mirati per i glutei( squat, stacchi, glutes bridge, hiptrust…) e un allenamento cardio. Misurate i condimenti, non eccedete con sale e olio e niente zucchero extra! Bevete almeno 2 Litri di acqua al giorno Niente alchool, fritti, biscotti o torte e dolciumi! Potrete mangiare solo 2 quadratini di cioccolato fondente a settimana.

Vi ricordiamo di consultare il vostro medico curante prima di intraprendere una dieta e che questi sono solo dei consigli alimentari non medici.

