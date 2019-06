Glicemia alta: mangiare sano è alla base, i segreti per abbassarla

I soggetti che soffrono di glicemia alta stanno aumentando nel tempo e vale la pena capire cosa fare e cosa mangiare per prevenire e curare questa patologia

La dieta contro la glicemia alta è molto indicata negli ultimi tempi. Sia perché le persone che consumano cibi ad alto tasso glicemico sono precipitosamente aumentate, sia perché è una dieta che favorisce il maggior consumo di cibi sani ( ed è quindi indicata anche per prevenire la glicemia alta ) come la frutta, il pesce e la verdura.

Vediamo un esempio di cosa si mangia per il menù giornaliero di una persona che segue questo tipo di dieta contro il peso e soprattutto l’iperglicemia. Colazione: 1 arancia, 30 grammi di salmone affumicato, 30 grammi di pane di segale e uno yoghurt fresco e magro. Spuntino: una mela e 5 noci.

Pranzo: 60 grammi di pasta al dente condita con tonno, pomodoro, acciughe e 2 cucchiaini di olio di lino. Merenda: una pera e uno yoghurt magro. Cena: 150 grammi di pesce spada alla griglia ; 50 grammi di pane integrale e un’insalata di radicchio.

Un menù particolarmente salutare

Si tratta, come è possibile evincere dal menù particolarmente salutare, di una dieta che seguono anche molte persone affette da patologie importanti, in quanto la concentrazione di glucosio presente nel sangue favorisce la formazione di cumuli maligni che possono portare ad ammalarsi.

Ma quando si può realmente parlare di glicemia alta? I medici definiscono prediabete una condizione in cui i valori della glicemia sono tra i 100 e i 125 mg/dl a digiuno, mentre dopo i pasti sono tra i 140 e i 199 mg/dl.

Una giusta alimentazione per prevenire il problema

Nell’individuo che riporta questo tipo di valori sfalsati, la glicemia può portare al diabete, che a sua volta può portare a malsane conseguenze cardiovascolari come infarti, ictus, patologie agli arti inferiori. I rischi della glicemia alta e del diabete vanno ad intaccare principalmente i reni, il sistema neuro celebrale e le arterie.

Vale la pena, insomma, seguire una giusta alimentazione e mantenersi in forma attraverso un sano e costante movimento per prevenire e curare, per quanto possibile, questa patologia insidiosa.