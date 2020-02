La carta stagnola ha tanti modi d’uso che forse non conosci. Dalla bellezza alla pulizia, sono tanti i suoi impieghi. Scopriamoli insieme.

Con i nostri consigli, la carta stagnola diventerà un alleato indispensabile.

Carta stagnola: gli usi alternativi

L’uso primario della carta stagnola è quello di avvolgere gli alimenti per farli durare più a lungo. In secondo luogo, un altro uso comune, è in cucina per la cottura dei cibi. Oggi, ti illustreremo alcuni usi che forse non conoscevi.

Hai intenzione di farcire un dolce con della crema/panna ma non hai la sac a’ poche? Niente paura, la carta stagnola può diventarlo. Se hai un po’ di manualità crea un cono con la carta ed ecco creata la tua sac a’ poche economica.

Hai il caminetto in casa ma non lo accendi mai perché ti spaventa pulirlo? La carta stagnola ti aiuterà anche in questo compito. Infatti, la potrai usare per foderare le parti più nascoste e gli angoli dove è difficile togliere la cenere.

I fogli di stagnola possono rendere anche il tuo bucato più morbido. Prova ad appallottolarne un paio nella lavatrice. Inoltre, gli indumenti, perderanno l’elettrostaticità e non si maltratteranno troppo durante la centrifuga. Provare per credere.

Sapevi che la potenza del segnale Wi-Fi può essere aumentata con della carta stagnola? Devi semplicemente prendere un foglio, piegarlo più volte e posizionarlo dietro il router come fosse uno schermo.

Gli usi per la bellezza personale

Hai voglia di arricciarti i capelli ma ti manca lo strumento? Con la stagnola avvolgi i tuoi capelli, divisi in ciocche arrotolate su se stesse. Dopodiché, passa la piastra per capelli per pochi secondi sul foglio di stagnola con i tuoi capelli. Liberali e vedrai che chioma!

Se mescoli il tuo dentifricio consueto con del bicarbonato, lo applichi sui denti e poi copri il tutto con della stagnola, dopo qualche minuto otterrai dei denti più bianchi.

Se avvolgi in un foglio di stagnola la tua saponetta preferita, questa conserverà la sua fragranza più a lungo.