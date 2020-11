Nel clima di caccia alle streghe che si è creato nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, l’opinionista Pupo ha espresso in modo colorito tutta la sua delusione per il comportamento di alcuni concorrenti.

Agguerrito e con sfacciataggine da vendere, Pupo non ci sta e parte con una delle sue esilaranti esternazioni nelle quali non guarda in faccia a nessuno. Per Enzo Ghinazzi nella casa del Grande Fratello Vip la codardia è perennemente dietro l’angolo.

GF Vip 5, Pupo spara a zero contro i concorrenti

Sulla scia delle tematiche affrontate nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Pupo ha avuto l’ardire di esprimere tutto il suo disappunto e delusione per il modus operandi degli uomini della casa. L’irriverente opinionista ha posto all’attenzione dei telespettatori la mancanza di attributi e personalità:

“Il tema portante di questo GF sono le palle, la mancanza di palle e personalità… Gli uomini di questa edizione non hanno le palle!“

Parole che sembrano aver punto sul vivo Enock Barwuah, reo di aver negato e insabbiato il presunto flirt estivo con Selvaggia Roma. Una vera e propria bordata che ha toccato un nervo scoperto, scatenando in lui evidente disagio e imbarazzo.

GF Vip 5, l’esclamazione di Pupo scatena l’ilarità e diventa virale

Questa non è la prima volta che Enzo Ghinazzi cannoneggia dall’alto della sua poltrona e punta il metaforico ditino contro i protagonisti. La sua linea dura contro gli uomini del GF Vip ha trovato terreno fertile sui principali social network, quali Twitter e Facebook.

Milioni di telespettatori hanno appoggiato il pensiero di Pupo e la sua espressione colorita si è diffusa rapidamente in rete, divenendo virale nel giro di un paio d’ore. Un giudizio ampiamente condiviso e su cui tutti concordano.