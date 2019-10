Gli smartphone danneggiano la fertilità? Ecco tutta la verità

Gli smartphone incidono sulla fertilità? Scopriamo tutta la verità

Gli smartphone rendono infertili?

Ci sono molte ragioni convincenti per limitare l’utilizzo del telefono, dal dormire meglio alla prevenzione della cervicale.

Pare che un’esposizione costante alle radiazioni dei telefoni cellulari potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità dello sperma, causando potenzialmente problemi di fertilità negli uomini.

Questa teoria ha talmente coinvolto le persone che una società tedesca ha iniziato a produrre biancheria intima che afferma di assorbire il 98% delle radiazioni dei telefoni cellulari e il 70% delle radiazioni Wifi.

Bisogna spegnere i loro iPhone per rimanere fertili?

Dovresti comprare al tuo partner un cercapersone? Dovremmo essere preoccupati per il collo e la tecnologia e per i testicoli?

Innanzitutto, chiariamo alcune cose sullo sperma. Molte importanti variabili sono prese in considerazione quando si analizza la salute dello sperma e la sua capacità di fecondare.

Cosa dice la scienza di sperma e tecnologia

Uno studio del 2014 pubblicato sul Central European Journal of Urology, suggerisce che esiste una relazione tra radiazioni del telefono cellulare e riduzione della motilità degli spermatozoi.

Lo studio ha utilizzato un campione di soli 32 uomini, tutti con parametri salutari del seme e sono stati istruiti a evitare di tenere il telefono in tasca per un periodo di due mesi prima dell’inizio dell’esperimento.

I campioni di sperma sono stati quindi divisi in due gruppi e uno è stato tenuto in prossimità di un telefono cellulare che era in modalità standby.

Inoltre veniva effettuata una chiamata ogni 10 minuti. Dopo cinque ore, il seme è stato rivalutato e i ricercatori hanno concluso che l’esposizione a lungo termine alle radiazioni del telefono cellulare ha un impatto negativo sulla motilità degli spermatozoi.

Nel 2014 è stato pubblicato un altro studio su questo argomento, condotto dall’Università di Exeter.

Questo studio ha utilizzato 1.492 campioni di sperma raccolti da cliniche e centri di ricerca sulla fertilità.

Il 50-80 percento dei campioni presentava un movimento normale, ma quel numero diminuiva dell’8 percento quando i campioni erano esposti alle radiazioni dei telefoni cellulari.

Ciò suggerisce che la vitalità degli spermatozoi e la qualità generale si deteriorano quando esposti alle frequenze dei telefoni cellulari.

Lo stesso studio prosegue proponendo che la ragione per cui il 14 percento delle coppie nei paesi ad alto e medio reddito sperimenta infertilità è perché così tanti adulti ora hanno telefoni cellulari.

Qual è la verità?

È importante notare, tuttavia, che i ricercatori che hanno condotto lo studio Exeter alla fine hanno concluso che mentre sembra esserci una correlazione tra la qualità dello sperma e il trasporto del telefono in tasca, è più probabile che questo comportamento colpisca gli uomini che si trovano sul “confine” “di infertilità, come quelli che già affrontano problemi come anomalie testicolari o genetiche.

Lo scienziato capo afferma: “Data l’enorme portata dell’uso del telefono cellulare in tutto il mondo, il ruolo potenziale di questa esposizione ambientale deve essere chiarito”

“Questo studio suggerisce fortemente che l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza causata dal trasporto di telefoni cellulari nelle tasche dei pantaloni negativamente influisce sulla qualità dello sperma”.

E aggiunge: “Ciò potrebbe essere particolarmente importante per gli uomini già al limite dell’infertilità e sono necessarie ulteriori ricerche per determinare le implicazioni cliniche complete per la popolazione generale“.

E il conteggio degli spermatozoi? Il conteggio degli spermatozoi è complessivamente in declino in Occidente: questo studio del 2017 conferma che è così. Tuttavia, gli scienziati rimangono in gran parte incerti sul perché.

Sappiamo che mentre il numero di spermatozoi sta precipitando nel mondo occidentale, la CNN riferisce che non stanno diminuendo in Sud America, Asia e Africa.

Questo ha a che fare con l’uso dei telefoni cellulari? Non per quanto ne sappiamo. Né lo studio né l’articolo suggeriscono questo. La CNN osserva che più probabilmente ha a che fare con tossine ambientali, obesità e fattori di cui non siamo ancora necessariamente consapevoli.