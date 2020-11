Gli orologi del diavolo, Anticipazioni: puntata finale del 17 novembre

Anticipazioni delle puntate della seguitissima mini serie Gli orologi del diavolo che terminerà il 17 novembre 2020 su Rai1!

La mini serie intitolata Gli orologi del diavolo con Claudia Pandolfi e Giuseppe Fiorello è giunta al termine: il 17 novembre 2020 andrà in onda l’ultima puntata su Rai 1 alle 21.25.

Una breve serie televisiva tratta da una storia vera, quella del collaboratore di giustizia Gianfranco Franciosi: un meccanico nautico che si troverà ad agire sotto copertura nel pericoloso narcotraffico.

Ecco tutte le anticipazioni sull’ultima puntata.

Cosa è accaduto nella 3′ puntata, lunedì 16 novembre

Dopo i primi 4 episodi, come riporta anche Fanpage.it gli episodi 5 e 6 di Gli orologi del Diavolo sono andati in onda il 16 novembre 2020 mostrando nuovi colpi di scena nella storia di Marco Merani.

Il boss del narcotraffico, dopo che Merani rifiuta l’orologio datogli in dono cacciandolo di casa, ricorderà al meccanico che non può sottrarsi al suo volere.

Nel frattempo la polizia cerca di convincere Marco a non mollare l’operazione sotto copertura ma lui è poco convinto, c’è altro che lo preoccupa. Ha scoperto che un un camorrista, conoscente e alleato di Aurelio, sta mettendo suo padre malato di cancro molto sotto pressione.

Nel sesto episodio Aurelio cattura Merani che riesce a convincerlo a non fargli alcun male. Aurelio lo perdona presentandogli sua moglie e suo figlio proponendogli un incarico.

Marco pensa sia l’ultimo favore da fargli e accetta subito: dovrà costruire un’imbarcazione così potente da attraversare l’oceano. Nel frattempo le condizioni del padre di Marco peggiorano e lui non può stargli accanto perché costretto a partire senza dare spiegazioni deludendo anche sua figlia.

Gran finale: 4 puntata, martedì 17 novembre

Si legge su TvSerial.it che la quarta puntata, episodi 7 e 8, di Gli orologi del diavolo andrà in onda domani 17 novembre.

Marco non può tornare a casa per dare l’ultimo saluto al padre morente, deve attendere le coordinate per il piano sotto copertura.

Quando arriva il giorno della partenza Marco deve raggiungere Aurelio in mare aperto dando inizio all’operazione di narcotraffico Italia-Spagna. La nave piena di droga viene requisita ma Aurelio riesce a scappare.

Merani fa ritorno in Italia e riesce ad assistere all’ultimo respiro di suo padre sapendo che la vendetta di Aurelio non sarebbe tardata ad arrivare. Marco sarà messo sotto protezione insieme a Messia e la sua famiglia.

La crisi tra Messia e Marco scoppia dopo uno dei tanti trasferimenti sotto protezione: l’uomo vorrebbe liberarla da questa situazione e decide di fingere di non amarla più per lasciarla libera.

Marco rimane solo per un po’ e rischia di uscire di testa, Messia tornerà da lui per salvarlo da se stesso. Entrambi decidono di rinunciare alla protezione testimoni tornando in Italia.

Aurelio è molto vicino ad assaporare la sua vendetta contro Marco e se ci riuscirà porterà via a Merani tutto quello che ha di più caro.