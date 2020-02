Gli Eugenio in via di Gioia, chi è il gruppo di Torino...

Chi sono Gli Eugenio in via di Gioia, il gruppo musicale che dopo la partecipazione a Sanremo Giovani calcherà il palco dell’Ariston del 70esimo Festival di Sanremo 2020

Scopriamo tutti i segreti de Gli Eugenio in via di Gioia, il gruppo che il pubblico avrà modo di ascoltare tra le nuove proposte di Sanremo 2020.

Chi sono Gli Eugenio in via di Gioia

Gli Eugenio in via di Gioia sono un gruppo musicale costituito da Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici.

Si sono formati a Torino nel 2012, dopo di che hanno iniziato a far parlare di sé suonando on the road su un treno Italo lungo la tratta Torino-Roma, per intrattenere i viaggiatori, che erano vittime di un ritardo di più di 6 ore.

Il disco di esordio del gruppo, dal titolo “Lorenzo Federici”, esce nel 2014. Nello stesso anno vincono diversi premi e lanciano a dicembre il primo video, intitolato “Argh!”.

I ragazzi riescono a conquistare il primo posto tra le rivelazioni live nella classifica KeepOn, dopo di che nel 2016 tornano a far parlare di loro con il singolo “Pam”, lanciato attraverso un videogioco, “Pamman”.

Grazie alla pubblicità ottenuta ottengono buoni risultati anche con il successivo singolo, intitolato Giovani illuminati, che anticipa l’uscita del loro secondo album.

L’album intitolato “Tutti su per terra” esce il 14 aprile dello stesso anno, e viene presentato in anteprima su Radio 1. Nel 2018, invece, esce, dopo un tour di oltre un anno, il nuovo singolo, “Altrove”, che supera il milione di stream su Spotify. Il loro ultimo album, Natura Viva, esce invece nel marzo 2019.

Con la partecipazione a Sanremo Giovani, ottengono la qualificazione tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020.

Curiosità sul gruppo

Il nome degli Eugenio in Via di Gioia deriva dal nome di tre dei quattro membri del gruppo. L’unico membro che non vede il suo nome all’interno di quello del gruppo è stato omaggiato con il titolo del primo album.

La band ha iniziato come artista di strada per poi andare avanti e pensare solo al piano musicale. Oggi vantano un profilo su Instagram con quai 80mila follower.