Gli esperti dicono che queste parole magiche cambieranno la tua vita

Piccole modifiche al linguaggio possono aiutarti a perdere peso, superare lo stress e rafforzare le tue relazioni. Utilizza questi suggerimenti per adottare un vocabolario che favorisca il tuo stile di vita.

“Io non posso”

“Durante la dieta, molte persone adotteranno un linguaggio restrittivo che lascerà la mente desiderosa di ciò che non può avere“, afferma il neuropsicologo di New York, Dr. Sanam Hafeez.

“Dicendo ‘non posso avere ciambelle, sto facendo la dieta’, leghiamo la nostra mentalità a desiderare ciò che non possiamo avere“.

Dire questo invece di “non posso” può fare la differenza quando provi abbandonare un’abitudine malsana.

Alcuni…

“Non sta andando bene! Tutto è fuori controllo!“. Ti suona familiare?

Quando sei stressato, è facile scivolare in una mentalità negativa. Ma questo può solo trascinarti giù. Una soluzione semplice: usa la parola “alcuni/e”.

In altre parole, “Alcune cose stanno andando bene, alcune cose non lo sono“.

All’improvviso il bicchiere sembra mezzo pieno. Lo stesso vale per gli assoluti come “sempre” e “mai“.

“Sostituisci queste parole con ‘a volte’ e ‘occasionalmente’“, consiglia il terapeuta matrimoniale e familiare Dr. Jane Greer. Questo ti mostra più tolleranza e indulgenza.

Devo fare…

‘Molti di noi iniziano la nostra giornata con la frase ‘Devo farlo”, afferma Catherine Grace O’Connell, esperta di sviluppo personale e lifestyle blogger.

‘Cambiare questo con ‘Devo fare’ ha la capacità di cambiare il modo in cui va la nostra giornata. Anche se potresti non essere entusiasta di andare a lavorare o di cucinare la cena, bisogna rivolgere la tua attenzione sugli aspetti positivi di quelle cose, senza creare resistenza e negatività.

Mi dispiace…

Chiedere scusa non è facile per molti di noi, e in alcuni casi, essere colpevoli di avere una colpa può essere decisamente imbarazzante.

Ma, nella maggior parte dei casi, le parole specifiche che usi per scusarti sono meno importanti per la persona che hai sconvolto rispetto all’atto stesso.

In altre parole, se non sei proprio sicuro di cosa dire, un semplice accorato “Mi dispiace” può fare molto. Ma rendilo sincero: non sorprendentemente, le scuse insincere possono essere ancora peggio.

Grazie…

Sono state fatte molte ricerche sul perché le persone, in particolare le donne, tendono a non accettare i complimenti senza problemi.

Language in Society ha scoperto che le donne accettavano i complimenti solo il 40% delle volte e l’Harvard Business Review rilevava che quasi il 70% delle persone associava complimenti con lieve vergogna o imbarazzo.

Tendiamo a deviare i complimenti, qualificando e chiarendo, spesso sminuendo noi stessi nel processo. Basta dire semplicemente “grazie”.

No, non ce la farò…

Non sei cattivo per aver detto no a causa del troppo poco tempo, denaro o interesse, dire sì a tutto può anche essere negativo.

Ma, quando dici di no, puoi fare una grande differenza, e persino renderlo più facile dal momento che è così comune sentirsi male a dire di no, anche quando non si dovrebbe.

“Quando non vogliamo andare a un evento, è facile creare una bugia, o dire” Scusa, non posso venire, anche se tecnicamente possiamo“, dice Lisa Philyaw. life coach certificato.

“Questo sembra che sia fuori dal nostro controllo, ma non lo è.” Invece, raccomanda di dire “Non ce la farò” che “ti permette di prendere possesso della scelta”.

Non ancora…

Aggiungere “ancora” alla fine delle tue dichiarazioni, specialmente quando parli di abilità e obiettivi, è un piccolo, efficace miglioramento che può cambiare la tua prospettiva.

Questo funziona per tutto, dalla perdita di peso alle relazioni; è un modo istantaneo per aggiungere una dose immediata di ottimismo alle tue affermazioni.