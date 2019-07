Gli alimenti che non devi MAI inserire nel frullatore

I frullatori possono essere una risorsa straordinaria per la cucina, in quanto consentono di frullare tutto, dalle zuppe agli smoothies. Ma per tutte le cose gustose che puoi fare con il tuo frullatore, ci sono alcuni alimenti che possono provocare un disastro. Ecco gli alimenti da non inserire nel frullatore.

Verdure verdi a temperatura

La spremitura ha innumerevoli benefici per la salute, ma fai attenzione quando metti le verdure ricche di fibre in quel frullatore.

Il motore può facilmente trasformare il tuo piatto in marrone. Per mantenere vibranti i colori, fai in modo che le tue verdure vengano congelate per 5 minuti prima di aggiungerle al frullatore.

Frutta ghiacciata

Una cosa che le persone amano fare sono frullati di frutta. Anche se sono deliziosi e facili da preparare, a volte le persone mettono i frutti completamente congelati nel frullatore.

Ciò può provocare frullati bitorzoluti e, in alcuni casi, può causare la rottura delle lame affilate. Scongelarli, prima di frullarli.

Noci

Qualunque cosa veramente dura come noci, chicchi di caffè o fave di cacao smusseranno la lama e non si frulleranno o il motore sarà abbastanza potente da fondersi e finirai con una pasta appiccicosa simile a una boiacca.

Sapori forti/odori

Qualunque cosa abbia un sapore davvero forte (aglio, peperoncino, ecc.) può influire sul sigillo in gomma del frullatore e contaminare le cose future che si fondono.

Potresti aver notato questo quando metti l’aglio crudo nel frullatore quando fai la bistecca marinata, e poi hai ancora il sapore nel frullato del mattino anche dopo aver lavato il contenitore!

Troppo poco o troppo liquido

Quando la macchina è in funzione e devi aggiungere del liquido, fallo lentamente per evitare che il motore spruzzi.

Il rapporto tra liquido e solido deve essere corretto. Non abbastanza liquido e il frullatore renderà alcune cose grumose; troppo liquido e le lame non entrano in contatto con il solido.

Tutto quello che ha ossi e carne

Quando si aggiunge pollo o pesce a un frullatore per polpette o torte di pesce, è importante assicurarsi che non ci siano ossa nella carne. Sembra ovvio, ma ti sorprenderebbe quanto spesso professionisti e principianti commettano questo errore.

Anche la carne non va inserita nel frullatore.